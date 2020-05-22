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譚新強：慶祝聯合國成立75周年 十個改革建議

【明報專訊】近月我多次提到今季美中名義GDP將很接近，是一個非常、非常、非常（重要事情講三次）重要的歷史里程碑。美國國會CBO預測第二季度GDP將下跌至前所未見的38%，如成真，或是中國有史以來第一次（最少是鴉片戰爭以來）超越美國。當然，美國經濟逐漸重開，不管多參差，甚至不管死多少人，美國GDP必將有所反彈，但A.C.後的美中差距，必比B.C.前收窄很多。

過去三年，特朗普經常自誇美國經濟規模遠比中國大（缺乏安全感？），且許下諾言，在他任內，誓不會讓中國超越。所有貿易戰、科技戰、意識形態鬥爭，以至其他種種紛爭，都是由此而起，其他所有的滿口仁義道德，對不起，都只是藉口！ 但如這情况在今季馬上出現，實在有點好奇，他將如何向人民交代？但有如皇帝的新衣，或許無人願意戳破。

有些人誤會我因中國加速追上美國而高興。非也，非也，事實上我非常憂心。不幸中美已墜進修昔底德陷阱，中國固然不會放棄繼續發展的應有權利，人口是美國的4倍多，每年中國的STEM畢業生約470萬，近美國的8倍。當然平均中國人也不蠢，更非常勤力，所以中國絕不需要擁有征服世界的野心，只要有正常的上進心，已根本無辦法避免在賽道上跟美國碰撞，除非出現嚴重意外，否則超越美國只是時間問題，今次Covid疫情，成為意外的催化劑。但從相反的美國角度來看，當然不可能，亦不會把二戰後從充當世界警察、無數次正義與不正義戰爭，再加上發展出多項最尖端科學和科技，和培養出多家最優秀企業，辛苦經營得來的全球霸主寶座，拱手相讓給中國。

美國二戰後被「黃袍加身」

從歷史上我們輕易能找出不少類似競爭情况，最值得參考的是19世紀末至二戰結束，國際權力變化和轉移。早在約1890年，美國的經濟規模已開始超越英國，甚至整個大英帝國。但當時美國是一個擁有兩個海洋為天然屏障、非常內向、工業剛剛起步、但仍以農業為主的國家。大部分美國人都是為逃避歐洲戰亂、宗教紛爭和饑荒的移民。

到了20世紀初，歐洲戰雲密佈，德國崛起，開始挑戰英國。1914年，神推鬼擁，奧匈帝國王儲Archduke Ferdinand被一個Bosnian Serb暗殺，牽動多國的共同防衛協議，結果整個歐洲被拉進第一次世界大戰。美國總統Wilson是peaceful globalist（和平全球主義者）的始祖，本來極不願參戰，拖了兩年多，才因德國有意支持墨西哥奪回部分美國領土，勉強在1917年4月宣布參與The war to end all wars（歷史性謊話）。

一戰打到1918年中，德方敗象已露，開始求和。Wilson非常雀躍，美國總統首次出國，到巴黎牽頭籌備巴黎和談，並建議成立League of Nations（國際聯盟）。

半年巴黎和談達成5條和約，包括可說是最失敗的凡爾賽條約。戰後的英、法等國欠下美國大量債務，瀕臨破產，所以對德國非常苛刻，企圖榨取巨額賠償。後來德國無力償還，帶來的經濟困境，反成為二戰的導火線。國際聯盟雖是Wilson的主意，但戰後美國再轉內向，結果議案未被參議院通過，國際聯盟變成無牙老虎，對防範第二次大戰完全無效。結果不到20年，幾乎原班人馬又回到殺戮戰場（最重要改變是日本改站德國那邊）。悲哀！

二戰後，世界一片頹垣敗瓦，美國是唯一例外，更擁有核武，即使不想承擔世界一哥責任，但已到了「黃袍加身」地步。美國再次支持聯合國的成立，終堅決加入，首次會議在1945年4月三藩市舉行，完成聯合國憲章起草。洛克菲臘更捐出紐約市地皮，建立聯合國總部。戰後以美國為首的世界秩序自此成形。

重要議題 全人類公投決定

今年是聯合國成立75周年，值得慶祝，但更值得檢討。過去數年，西方的所謂民粹主義急漲，反對全球化，實則是極醜陋的種族主義捲土重來，威脅世界和平。

哈佛生物學家E.O. Wilson的名句發人深省：「人類擁有早石器時代的感情，中世紀的社會體制和機構，和神級科技」，一個足以毁滅人類自己的危險組合。所以聯合國也必須探討改革，與時並進，才可發揮更大維持和平和推進人類發展的作用。我是一個die-hard peaceful globalist（死硬世界和平主義者），在此拋磚引玉，提出十個改革建議，部分較實際，部分較幻想化，但全部認真。

（1）雖然聯合國不是一個世界政府，但可領先探討以先進科技來實行direct democracy（直接民主），避免如美國選舉人制度的扭曲。聯合國秘書長一職實權不大，何不嘗試由全球人類，通過智能手機，直接提名和選舉出來？甚至某些如氣候變化和如何對抗新型病毒等重要議題，以全球公投形式來作決定。更先進一點，可探討模仿Amazon、淘寶和Google，利用AI技術來收集實時全球生活習慣、趨勢和意見，可能比投票更準確反映民意。

（2）安全理事會的重組已討論了多年。中、英、美、法、俄的永久席位和否決權，仍反映二戰後的國際局勢，跟75年後的今天已脫節。最多人建議的是增加4個永久席位，引進德國和日本，兩個二戰戰敗國，現已變為愛好和平的發達國家，再加上印度和巴西，代表發展中國家的重要地位。

這改革仍不夠，應考慮讓聯合國維持小型永久性和平部隊，比每次出現滅族大屠殺，侵略戰爭，才臨時拉夫好，反應快並更有效。更大膽一點，可否考慮把部分國家層面的核武控制權，託管給聯合國。以前我提過有學者建議No First Use（NFU）加上Guaranteed Second Use（GSU）的核武使用原則，非常有創意，但誰來擔當這個大公無私的世界警察任務，是個大難題。假如以色列先對伊朗使用核武，世界會否相信美國真的會以核武對以色列還擊？如果中立機器式決定權在聯合國，阻嚇力會否更大？

設永久性和平部隊

（3）IMF和World Bank雖不隸屬聯合國，但也是二戰後的同期產物。在Bretton Woods會議，Keynes的原意是賦予IMF更多資源，用來拯救面對經濟危機會員國，未必需要償還。但最後代表強大美國的Harry Dexter White大獲全勝，結果IMF變成一個如普通銀行般的借錢機構，條件頗苛刻，且訂明借款國家需準時歸還。我建議回歸初衷，放寬條件，成為一家真正的世界央行。

IMF在1969年推出SDR（Special Drawing Rights），雖只是一個理論貨幣，美元仍是最重要儲備貨幣，但為未來的多極化世界設想，實在有更大力進動SDR發展的需要，定期檢討SDR的組合和權重，更貼近國際經濟情况的變遷。再大膽一點，即使不印SDR現鈔，何不順應潮流，嘗試發行數碼SDR貨幣，與Bitcoin和其他虛擬貨幣，爭一日之長短？

（4）如要擴大IMF資源，聯合國建立長期和平部隊，必須增加可靠收入（會員經常賴帳）。我建議兩個可行辦法。第一是賦予聯合國一點全球徵稅權，譬如全球工作者收入的0.2%。全球GDP有80多萬億美元，即可收稅約1600億美元，大概等同一個中型國家的稅收。另外，從2009年起，IMF已開始發債，現在每年只約300億美元，有擴大需要。我建議亦可讓聯合國直接發行真正的global bond（全球債券），必受歡迎。我知道不容易，歐洲即使在疫情下，都仍未能發出Covid bond（私心太重），但值得考慮。

（5）雖然近日美國不停攻擊世衛，但其實今次疫情，令到大家更感受到新疫症愈來愈頻密的威脅。如世衛有不足之處，正是因為資源嚴重不足，和各國政策缺乏協調。我建議世衛必須升級成為一個世界CDC，建立自己的科研團隊和實驗室，並儲存各種疫苗、藥物和保護設備，隨時供應給有需要地區。除此，世衛亦應加緊對新病毒與氣候和環境變化關係的科學研究（由蚊子傳播的瘧疾，與全球暖化關係已毋庸置疑）。如能找出強力證據，對推動可持續發展政策有很大幫助。

（6）我建議成立一個新的聯合國組織，正式以可持續發展為目標，直接對抗氣候和環境變化，此舉刻不容緩。Covid疫情是給人類的wake-up call，警告不可再過度自私，毁壞地球環境。雖然世界經濟停擺對短期減少碳排放有幫助，但隨着社會重開已在反彈。如要防止地球溫度上升小於攝氏1.5度的臨界點，未來10年，每年平均排放必須減少7%。

（7） 世界政府可以是烏托邦，亦可以是噩夢。毋須急於實現，需要很多先決條件，但值得由聯合國去研究。過去二三百年的政治和經濟理論，資本與社會主義、議會政制，或共產體制，都因多方面科技進步或已變得過時。能源瓶頸已逐漸打開，加上生產力大幅提升，人類基本需求如食物、衣服、運輸，甚至住屋、教育和醫療都有足夠供應。因自動化和AI發展，反而所需人類工人數目和時間減少。其實資本和社會主義的區別已逐漸模糊，今次疫情中，連美國都急派大量金錢，實在已執行MMT和UBI等極端社會主義政策。再根本一點，有了超級電腦，fiat currency（法定代幣）的存在價值都值得研究，更直接的高科技bartering（易貨貿易）是否可行？

本土化實乃醜陋種族主義

（8）近年全球盛行排外的所謂本土化，雖有其背景原因，但其實亦包含醜陋的種族主義。我亦不相信過去人類1萬年的全球化大趨勢，會長久逆轉，最多只是一次短暫休息。長遠來說，人類仍將跟隨人口密度、經濟機會、政治、氣候和環境變化等因素而繼續遷徙。但如要防止更多種族衝突，聯合國應帶頭推動文化交流，語言教育尤其重要。我並非建議重倡Esperanto世界語，但支持全球普及教育英文和中文，和以及更重要的computer literacy（電腦認字）。有點妙想天開，聯合國更可嘗試開發鼓勵異國通婚的App，對長遠世界大同的願景或有很大幫助！

（9）從前我已討論過一些尋找外星人的計劃，最有名的是美國從1970年代已開始的SETI（Search for Extraterrestrial Intelligence），但至今仍未有發現，Fermi paradox（費米悖論）仍是個謎。但理論上，外星人存在的概率非常高，可能只是人類仍未投放足夠資源去尋找，假以時日，絕對有機會成功。此任務最適合交給聯合國，既有重要科學意義，又可推動各種太空科技發展。最重要的是，如發現外星人，不論是友是敵，人類都必變得更團結。假如找不到，發現人類非常孤寂，更值得珍惜地球！

（10）如果人類科技真的遠遠走在社會體制前面，有何方法彌補？從前我指出過法律並不正式承認科學的存在，譬如在交通或槍擊案中，科學家只可以專家證人身分作證，法庭無必要一定採納意見。固然科學證據都可有爭議性，但只憑人類經驗和偏見建立出來的法律系統，反而凌駕於永恒的科學定律上，實屬本末倒置。

所以我建議在聯合國憲章中作出修訂，明確把最簡單、最實用和最具代表性的牛頓三大運動定律放進去，將是人類法律史上里程碑！當然象徵意義大於實際，等同美鈔上印有「In God We Trust」。

中環資產持有Amazon的財務權益

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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