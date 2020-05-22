周顯：蘇富比「零級」客戶

日前同我很多年來的偶像黃玉郎做了個訪問，談到了他的大弟子祁文傑。翌日，和朋友食飯，又講到了祁，朋友說，祁是蘇富比的大客戶，一年買幾千萬嘢，一對emerald cut的袖口扣，都三百幾萬，富貴到不得了。

聽說祁近年買古董字畫，賺了很多錢。我笑說，一個人會被董慕節認做契仔的，運氣一定好，除非你不信董慕節是算命第一高手吧。

美大力反恐為打擊瑞士銀行

不過講到蘇富比的客戶，聽說分為一級至十級，最富貴的是「零級」，都是全球的貴族之類，連名字也沒有，只有一個數字代號。我心想，咪同瑞士銀行的數字戶口差不多？

不過，現在美國大力反恐和反洗黑錢，其中之一原因，就是打擊瑞士銀行的專門利潤，全部戶口都要公開透明，不知現在還有沒有數字戶口這支歌仔唱了。

當年羅富齊家族的起家，就是靠着堅不吐露客戶資料，就是嚴刑迫供，也死口不講，從此建立了優良名聲。不知現代的banker有沒有這決心了。

[周顯 投資二三事]