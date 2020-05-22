經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：蘇富比「零級」客戶

【明報專訊】交易所宣布正在推行IPO無紙化，我心想，那些printer咪好大鑊？我識得好多金融女仔，都是做printer的客戶服務，我一直不明白，為何市場上容納到這麼多的printer，需要這麼多客戶服務，看來在不久的將來，這些女仔要失業了。

日前同我很多年來的偶像黃玉郎做了個訪問，談到了他的大弟子祁文傑。翌日，和朋友食飯，又講到了祁，朋友說，祁是蘇富比的大客戶，一年買幾千萬嘢，一對emerald cut的袖口扣，都三百幾萬，富貴到不得了。

聽說祁近年買古董字畫，賺了很多錢。我笑說，一個人會被董慕節認做契仔的，運氣一定好，除非你不信董慕節是算命第一高手吧。

美大力反恐為打擊瑞士銀行

不過講到蘇富比的客戶，聽說分為一級至十級，最富貴的是「零級」，都是全球的貴族之類，連名字也沒有，只有一個數字代號。我心想，咪同瑞士銀行的數字戶口差不多？

不過，現在美國大力反恐和反洗黑錢，其中之一原因，就是打擊瑞士銀行的專門利潤，全部戶口都要公開透明，不知現在還有沒有數字戶口這支歌仔唱了。

當年羅富齊家族的起家，就是靠着堅不吐露客戶資料，就是嚴刑迫供，也死口不講，從此建立了優良名聲。不知現代的banker有沒有這決心了。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

封殺中概股 美參院通過新法案 無法監管核數須停牌 會計界：仍有談判空間
封殺中概股 美參院通過新法案 無法監管核數須停牌 會計界：仍有談判空間
李彥宏關注新例 不排除赴港第二上市
李彥宏關注新例 不排除赴港第二上市
憂立國安法 夜期跌穿24000
憂立國安法 夜期跌穿24000
港私樓租金升幅收窄 基本通脹回落至2.3%
港私樓租金升幅收窄 基本通脹回落至2.3%
B股似「散水」 康希諾高位瀉100元 開拓藥業暗盤升6% 頭槌飛要蝕息
B股似「散水」 康希諾高位瀉100元 開拓藥業暗盤升6% 頭槌飛要蝕息
移卡累積孖展331億 超購201倍
移卡累積孖展331億 超購201倍
藥明今年第三度配股 董事長失控股權
藥明今年第三度配股 董事長失控股權
堡獅龍急升 李寧羅正杰財團帳賺5億
堡獅龍急升 李寧羅正杰財團帳賺5億
港鐵4月客量再跌43.6%
港鐵4月客量再跌43.6%
乘聯會：內地汽車銷售5月望回復增長
乘聯會：內地汽車銷售5月望回復增長
李嘉誠李澤鉅再增持長實 過去兩月斥資逾15億「掃貨」
李嘉誠李澤鉅再增持長實 過去兩月斥資逾15億「掃貨」
上水舖續租不足兩月 煌府母企提早終止租約
上水舖續租不足兩月 煌府母企提早終止租約
東亞：首季財富管理交易增45%
東亞：首季財富管理交易增45%
彭博：興華港口擬賣盤 料交易估值近16億
彭博：興華港口擬賣盤 料交易估值近16億
美244萬人申失業救濟 續回落 聯儲局：無意推負利率 金價跌逾1%
美244萬人申失業救濟 續回落 聯儲局：無意推負利率 金價跌逾1%
英藥廠新冠疫苗未成功 已接4億劑訂單
英藥廠新冠疫苗未成功 已接4億劑訂單
日本4月出口急挫逾兩成
日本4月出口急挫逾兩成
張兆聰：美收緊中概股上巿 港交所受惠
張兆聰：美收緊中概股上巿 港交所受惠
張宗永：大國的一紀
張宗永：大國的一紀
技術取勝：深圳國際調整宜守13元
技術取勝：深圳國際調整宜守13元
盧駿匡：聯想集團突破橫行區間 後市向好
盧駿匡：聯想集團突破橫行區間 後市向好
劉思明：熱炒股受壓 中小型股轉差要小心
劉思明：熱炒股受壓 中小型股轉差要小心
譚新強：慶祝聯合國成立75周年 十個改革建議
譚新強：慶祝聯合國成立75周年 十個改革建議
湯文亮：是誰關了逃生門
湯文亮：是誰關了逃生門
疫情下愛爾蘭護士宿舍需求強勁 投資100萬歐元 滿5年每年住1天即可申入籍
疫情下愛爾蘭護士宿舍需求強勁 投資100萬歐元 滿5年每年住1天即可申入籍
Wetland 2期收萬票 疫市新盤票王 超額49倍 1年來收票最多新盤
Wetland 2期收萬票 疫市新盤票王 超額49倍 1年來收票最多新盤
英皇半山捌號181呎折實489萬入場
英皇半山捌號181呎折實489萬入場
萬科香港收購醫局街舊樓 擴區內版圖
萬科香港收購醫局街舊樓 擴區內版圖
希慎銅鑼灣BizHouse 371呎月租1.9萬元起
希慎銅鑼灣BizHouse 371呎月租1.9萬元起
內地生2.6萬租名城3房 重返高峰價
內地生2.6萬租名城3房 重返高峰價