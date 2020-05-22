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劉思明：熱炒股受壓 中小型股轉差要小心

【明報專訊】恒指受制高位回軟，區間上落未變，市場焦點是一眾熱炒股受壓，雖然未能言炒作已經結束，或只是走火警，但要留意中小型股表現，倘持續跑輸，則要提高警覺。

恒指昨高開128點見全日高位後向下，早市最多跌191點、低見24,208點回穩，反彈至24,443點受阻，收市報24,280點，跌119點或0.49%；國指跌0.48%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.16%、1.07%，中小型股表現較差。大市成交1243億元，高於60天平均半成，交投平穩。

大市跌勢全面 沽盤積極但沽壓不大

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率22比78，跌逾3%佔下跌股份一成半多；陽燭對陰燭為14比86，大市跌勢全面，沽盤積極但沽壓不大，僅集中少數行業。

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過九成下跌，當中有約一半的跌幅多於1%，教育跌逾3%表現最差，其次軟件服務跌2.5%，科技器材、博彩及消閒、紡織及服飾等跌近2%。

教育、科網、紡織服飾與個別日用品、餐飲等消費股受壓，但普遍處於健康調整，回試10天線，高企於20天線之上，如希望教育（1765）、騰訊（0700）、小米（1810）、安踏（2020）、維達（3331）、海底撈（6862）等仍處於10天線上，呈現強烈上升趨勢。倘若調整持續，或會跌穿10天線，但可趁機吸納，如近日熱炒的中芯（0981），昨跌破10天線約18元，低撈可以低收20天線作為止蝕。

康希諾新高後急轉 全日波幅逾三成

除此之外，部分主題捱沽未反映在行業表現，如近期火熱B類生物科技醫療股，康希諾生物（6185）昨創新高後急轉，收市跌逾一成，全日高低波幅超過三成，但一個月計仍累升近六成；醫療設備股亦捱沽，微創醫療（0853）先升後回跌4%收市。物業管理股雅生活（3319）逆市升2%，但同業大多下跌，保利物業（6049）、中海物業（2669）跌近3%，失守20天線。

3月中大市反彈以來，行業或主題股表現參差，炒股不炒市，部分可以反映中型股指、小型股指表現。代表大型股的恒指國指近個半月於區間內上落，中型股指、小型股指分別相對大型股指，呈現反覆向上走勢，持續跑贏大型股，但踏入本周連跌4日，倘繼續下跌跑輸，要提防近月熱炒的題材會出現較深調整。

[劉思明 數據尋寶]

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