張兆聰：美收緊中概股上巿 港交所受惠

牛津大學的COVID-19疫苗在試驗中未能阻止猴子被新冠病毒感染。該疫苗是正在人類身上測試的頂級候選藥物之一，但動物試驗的詳細結果表明未能阻止感染，也不能阻止動物將感染傳播給其他人。由於此前MODERNA的疫苗研發也受到質疑，市場對於疫苗快速面世感到失望，疫苗股大跌，香港相關板塊龍頭康希諾由高位暴瀉。生化股本身就是場賭博，藥物成功便飈升以倍數計，失敗的話腰斬50％屬最低消費，昨日康希諾股價表現實屬正常。當然，康希諾並沒有宣布失敗，但當牛津大學、美國頂尖企業都未能成功，市場看淡也是很合理的事。

美朝野形成「抗中」共識

作為最當炒、由低位升近10倍的股份，一旦股價大跌，其他當炒股氣氛也會受波及。昨日除生物股外，金蝶（0268）、金軟（3888）、微盟（2013）、微創醫療（0853）、愛康醫療（1789）、阿里健康（0241）等都由即日高位顯著回落。這是否意味強勢股炒作結束？近日累積升幅很大，昨日更連希瑪（3309）、易鑫（2858）也炒上，強勢股短線有調整壓力。但強勢股當炒全因增長前景，只要收入和盈利看俏，股價回落後反而應低吸，但低吸需要先看到股價明顯回穩。

中美關係惡化，新冠肺炎更令情况雪上加霜。特朗普不斷發文指摘中國，但一直對習近平較為客氣，昨日卻態度改變，強烈暗示中國抹黑西方都是受到他指示的。特朗普一直多說少做，去年貿易戰也是雷聲大雨點小，但美國朝野兩黨已形成「抗中」的共識，升級圍堵華為是其中一項實質行動，限制中概股到美國上市是另一個姿態。

中概股盡快到港第二上市為必然之選

納斯達克（Nasdaq）將首次公開發行（IPO）的企業集資規模增加至2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。另外，兩黨參議員共同提出法案，要求企業證明不在外國政府的控制下，如果公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。

企業能如何證明不受外國政府控制？到最後還不是美國說了算。從另一角度看，若中概股竟然能證明不受黨的控制，這對於企業自身就更加不利。當然，法案還法案，執行上可以有彈性，但作為備案，盡快到香港作第二上市是必然之選。近期已知京東和網易都準備來港，港交所股價強勢也反映了一些利好，但當有拼多多、百度、嗶哩嗶哩、虎牙等等，而當中概股雲集，港股成交額也會出現結構改變，過千億，甚至千二億以上成交將成為常態。若短期市况受中美關係影響而下跌，會是趁低吸納港交所的機會。

[張兆聰 還看今朝]