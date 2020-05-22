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盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：聯想集團突破橫行區間 後市向好

【明報專訊】筆者上一期曾表示「以微創醫療（0853）為例， 股價在3月中旬開始營造大型的波動區間，技術上屬於整固。本周出現突破並且創高位，表示新一輪升浪已正式展開。這種走勢屬於典型的利好格局」。相隔一星期後，股價已經由21.55元升至26.2元，升幅逾20%。惟恒指尚未打破上落格局，執筆時仍位於大約24,300點，印證了炒股不炒市。近日確實有不少股份的走勢轉強，當中包括聯想集團（0992），本周突破了始4月初形成的橫行區間，相信後市有望可進一步向好。

港股下半年有望步入牛一

日前公布的本港最新失業率高達5.2%，與本港經濟進入技術衰退配合。不過市面上大部分的消費品價格仍未見顯著下調。受疫情影響，奢侈品如名牌手袋及手表由於產能大減，在求過於供的情况下，出現加價潮，幅度高達10%；但貴價的超級跑車則出現減價潮，新款尚未交付已開始減價求售，過去的炒配額情况亦成絕響。

至於反映二手樓價的中原城市領先指數，在過去幾個月只是徐徐回落，未有出現最急跌的情况。以上情况反映普遍的中產人士財政仍然穩健，相對較富裕的在消費方面仍需等待一段時間。

以現時港股的步伐來看，下半年走勢有望逐步回升，並且步入牛市一期；經濟在明年或會逐步復蘇。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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