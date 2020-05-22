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經濟
2020年5月22日星期五
技術取勝
投資策略
封殺中概股 美參院通過新法案 無法監管核數須停牌 會計界：仍有談判空間
李彥宏關注新例 不排除赴港第二上市
憂立國安法 夜期跌穿24000
港私樓租金升幅收窄 基本通脹回落至2.3%
B股似「散水」 康希諾高位瀉100元 開拓藥業暗盤升6% 頭槌飛要蝕息
移卡累積孖展331億 超購201倍
藥明今年第三度配股 董事長失控股權
堡獅龍急升 李寧羅正杰財團帳賺5億
港鐵4月客量再跌43.6%
乘聯會：內地汽車銷售5月望回復增長
李嘉誠李澤鉅再增持長實 過去兩月斥資逾15億「掃貨」
上水舖續租不足兩月 煌府母企提早終止租約
東亞：首季財富管理交易增45%
彭博：興華港口擬賣盤 料交易估值近16億
美244萬人申失業救濟 續回落 聯儲局：無意推負利率 金價跌逾1%
英藥廠新冠疫苗未成功 已接4億劑訂單
日本4月出口急挫逾兩成
張兆聰：美收緊中概股上巿 港交所受惠
張宗永：大國的一紀
技術取勝：深圳國際調整宜守13元
盧駿匡：聯想集團突破橫行區間 後市向好
劉思明：熱炒股受壓 中小型股轉差要小心
周顯：蘇富比「零級」客戶
譚新強：慶祝聯合國成立75周年 十個改革建議
湯文亮：是誰關了逃生門
疫情下愛爾蘭護士宿舍需求強勁 投資100萬歐元 滿5年每年住1天即可申入籍
Wetland 2期收萬票 疫市新盤票王 超額49倍 1年來收票最多新盤
英皇半山捌號181呎折實489萬入場
萬科香港收購醫局街舊樓 擴區內版圖
希慎銅鑼灣BizHouse 371呎月租1.9萬元起
內地生2.6萬租名城3房 重返高峰價
技術取勝：深圳國際調整宜守13元
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【明報專訊】微創醫療22.5元料有支持（圖）
中國重汽短線支持位17.3元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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