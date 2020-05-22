經濟
張宗永 翼之聯想

投資策略

張宗永：大國的一紀

【明報專訊】古人稱12年為一紀。一紀前的金融海嘯為中國製造了一個晉身大國的機會。當日西方銀行系統面臨崩潰，但中國的資本帳仍然是封閉的，所以金融體系比較容易受控，以及免受外力影響。但中國意識到在全球化的大環境底下，很難獨善其身，遂衍生一種想法，與其外匯儲備被迫持有大量的美元債券，飽吃貶值驚風散，不如提升人民幣的國際地位，減低持有美元資產的壓力。金融海嘯往後的幾年，量化寬鬆下資金充沛，再加上人民幣強勢，中國成為全世界的主要資本輸出國家，為國家製造一個提升國力的黃金機會。

新冠病毒疫情 變成「堵中」

那時候，西方社會對這個剛剛崛起的大國是有點既憐且惜的，一方面慶幸有個那麼大的市場可供西方國家出口技術和產品；還有個那麼大的美元債券買家提供資金。更重要的是西方相信中國富起來的中產會摒棄共產主義，擁抱西方式的自由。

今天，新冠病毒不但改變了人類的生活習慣，也為全球政經關係帶來深遠的影響。「堵中」是主調。中國政府將疫情壓了下去，本應是推銷國力的一個好機會，但西方國家堅持追究病毒源頭，中國倒成了疑似罪魁禍首。北京領導人缺乏與西方社會打交道的經驗，既不能以德服人，外交上也給人一種咄咄逼人的感覺。美國把握機會借勢拉攏台灣、越南，甚至印度來圍堵中國。疫情之前，西方對所謂中國夢已經有很大戒心。傳統的帝皇心態加上專政帶來的思想僵化，表現差勁的公關上，將傷口愈刮愈大愈深。

懷念鄧小平韜光養晦智慧

無疑中美外交是本世紀最重要的政治課題，但是我是很不願意什麼事情都用「美帝亡我之心不死」的濾色鏡去看，這是很不智的。義和團是中國人的恥辱和苦難，我們要以此為戒。

以人均計，中國仍未完全脫貧，習主席提出中國夢是沒有錯的，怎樣振奮民心，而又不挑起外國的妒忌，卻非常考工夫。我非常懷念鄧小平昔日韜光養晦的智慧。

[張宗永 翼之聯想]

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