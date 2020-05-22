日本4月出口急挫逾兩成

日本上月對北美、歐洲及亞洲等主要地區的出口全面下滑，對美出口減少37.8%，對歐盟出口減少28.0%，主要由於汽車、飛機零件等減少。

金融海嘯以來最大跌幅

日本對亞洲出口亦減少11.4%，其中對華出口減少4.1%。化學品原料等有機化合物及汽車零件出口下滑，但半導體等出口有所增加。疫情影響在5月以後或會長期持續。

另一方面，受油價下跌等因素影響，日本上月進口按年減少7.2%。不過從中國的進口增加11.7%，反映經濟有復蘇的迹象。紡織品用絲線和纖維製品的進口大幅增加，電腦、手機進口也有所增長。出口減去進口得出的貿易收支為逆差9304億日圓（約78.5億港元），是3個月來首次出現逆差。

路透社最新公布的調查顯示，五分之一的日本企業擔心如果疫情持續，將沒有足夠資本，當中以運輸公司、公共事業公司、零售商、鋼鐵和汽車生產商尤甚，反映即使是全球現金儲備最充裕的日本企業，也準備面對長期受困的局面。日本央行將召開緊急政策會議，為金融機構設立一套獎勵機制，鼓勵它們向受疫情影響的小型企業增加放貸。

（綜合報道）

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