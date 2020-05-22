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英藥廠新冠疫苗未成功 已接4億劑訂單

【明報專訊】美國生物科技公司Moderna研發中的新冠病毒疫苗被質疑過度吹捧之際，英國藥業巨擘阿斯利康製藥（AstraZeneca）透露，其與牛津大學聯手開發的新冠疫苗雖尚未證實效用，但已接獲至少4億劑的訂單，其中1億劑供應英國。阿斯利康現正建立可生產10億劑疫苗的供應鏈，預料9月可交付首批3000萬劑的疫苗。美國生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）也同意向阿斯利康提供12億美元資金，助疫苗加快研發，並確保阿斯利康向美國提供3億劑疫苗。阿斯利康製藥股價早段升逾5%創新高。iShares納斯達克生技ETF（IBB）也在本周創新高，但市場人士警告高追的風險。

阿斯利康製藥的疫苗研發，涉及由3萬人參與的3個階段臨牀試驗及一項兒科試驗。相關臨牀試驗已於上月在英國展開，超過1000名志願者參加。

股價早段升逾5%創新高

阿斯利康表示，若試驗結果正面，將在其他國家做後期試驗。該公司稱，正與世衛（WHO）等國際組織合作，以便在各地公平分配和供應疫苗。阿斯利康承認，疫苗未必一定有效。

各國政府、製藥公司和研究員正開發的疫苗項目總數達100個左右。業界人士預期，要開發出安全有效的疫苗，可能需時12至18個月。

（綜合報道）

[國際金融]

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