英藥廠新冠疫苗未成功 已接4億劑訂單

阿斯利康製藥的疫苗研發，涉及由3萬人參與的3個階段臨牀試驗及一項兒科試驗。相關臨牀試驗已於上月在英國展開，超過1000名志願者參加。

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阿斯利康表示，若試驗結果正面，將在其他國家做後期試驗。該公司稱，正與世衛（WHO）等國際組織合作，以便在各地公平分配和供應疫苗。阿斯利康承認，疫苗未必一定有效。

各國政府、製藥公司和研究員正開發的疫苗項目總數達100個左右。業界人士預期，要開發出安全有效的疫苗，可能需時12至18個月。

（綜合報道）

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