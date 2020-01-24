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美244萬人申失業救濟 續回落 聯儲局：無意推負利率 金價跌逾1%

【明報專訊】美國廣泛地區重啟經濟活動之際，封鎖措施在上周繼續影響美國就業市場。在截至5月16日當周，首次申領失業救濟人數為244萬，與分析師預期相若。雖然數字仍遠高於疫情爆發前的水平，但申領數字已連跌7周，較3月底所創的690萬峰值顯著下降。自美國疫情爆發，大部分經濟活動在9周前暫停以來，美國已有3860萬人首次申領失業救濟。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨表示，聯儲局公開市場委員會（FOMC）認為，目前負利率並非合適的工具。金價昨跌逾1%，由7年半高位回落。

市場關注美國參議院收緊對外國企業的上市規管，美股早段表現反覆，中概股下滑。facebook及亞馬遜股價繼周三破頂後，昨早段再創新高，但亞馬遜股價在衝高後回落。蘋果、特斯拉（Tesla）等科技股早段集體下滑，晶片股下跌，但航空股逆市向上。美國原油庫存下降支撐油價，布蘭特期油逼近每桶37美元，紐約期油高見每桶34.66美元，兩者均為3月11日以來高位，但升幅在午夜收窄。

布油逼近37美元 紐油見34.66美元

《華爾街日報》表示，大量自僱人士及共享經濟業者雖透過政府的臨時救助計劃首次領取到失業救濟，但這些個案並未計入首次申領失業救濟的數據。這意味實際失業人數高於首次申領的數據。威廉斯預期，美國失業率在4月升至14.7%後仍會上升，但美國經濟可望在下半年反彈，惟反彈力度難料，相信建築、零售等將較快恢復。他重申利率仍將保持低位，直至美國經濟重返正軌。

美4月二手樓買賣跌17.8%

封鎖措施影響到美國上月的樓市買賣。美國4月二手樓交易按月跌17.8%，是近10年來最大按月跌幅。截至4月底，待售房屋的供應量按年跌19.7％，庫存下跌推高了樓價。不過PMI數據顯示，美國經濟已經觸底。5月美國Markit製造業PMI初值為39.8；4月終值為36.1。5月服務業PMI初值為36.9；4月終值為26.7。期內綜合PMI初值為36.4，4月終值為27.0。

PMI數據顯示 美經濟已觸底

美國各地重啟經濟活動之際，星巴克（Starbucks）行政總裁約翰遜（Kevin Johnson）透露，美國已有超過85%門店在修改運作模式後重開，上周在美國的同店銷售已恢後到去年同期的60%至65%。在中國，上周的同店銷售僅比去年同期跌20%。

《華爾街日報》報道，為應對居家措施帶來的網購需求，亞馬遜倉庫努力應付大量訂單，故決定將以往在7月舉行的亞馬遜會員日（Amazon Prime Day）押後至9月。

（綜合報道）

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