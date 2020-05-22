經濟

李嘉誠李澤鉅再增持長實 過去兩月斥資逾15億「掃貨」

【明報專訊】長和系創辦人李嘉誠及集團主席李澤鉅父子，再度入市增持地產業務旗艦長實（1113），連續4個交易日透過李嘉誠（環球）基金會增持共808.9萬股長實，涉資近3.83億元，過去兩個月內斥資逾15億元「掃貨」。新冠肺炎肆虐期間，多家本地藍籌發展商股價普遍插水，惟除李氏父子積極入市外，恒地（0012）、新地（0016）及新世界（0017）等大股東家族均罕見出手。

明報記者 陳偉燊

根據李嘉誠父子申報，他們在5月15日、18日、19日及20日共4個交易日，分別以每股平均價46.9298元、47.8513元、47.4945元及47.1048元增持長實。完成增持後，李嘉誠在長實持股量，由原先34.7%提高至34.92%；李澤鉅持股由34.77%提高至34.99%。由於長實是於5月20日確定股東名冊去分派股息，因此李嘉誠父子在5月20日持股增至逾12.89億股，每股可獲分派股息1.58元計，可共獲分派逾20.38億元股息。

李氏父子可獲派逾20億股息

李嘉誠父子由今年3月20日至5月20日，先後在20個交易日入市增持合共3649.7萬股，令持股量增加近1%，出資共約15.43億元，出資總金額已超過他們去年全年因增持付出的13.39億元。他們今年較早前增持長實股份的每股平均價為42.28元，按昨日收市價46.5元計算，增持股份帳面已賺1.54億元。李嘉誠父子在增持長實的態度，亦明顯比增持長和（0001）積極。今年由3月20日至4月14日止，他們分4個交易日增持長和152.85萬股，出資7890.13萬元。

早前增持長實均價42.28元 帳賺1.54億

不過，除李嘉誠父子增持長實外，其他地產商趁低增持旗下地產公司未見積極。其中郭氏家族過去兩個月僅一次入市增持新地，涉資約4822.44萬元，即使加上郭基煇私人增持1.95萬股，總金額不足5000萬元。至於恒地及新世界，均未見大股東出手增持。

早前提出私有化會德豐（0020）的吳光正，由於私有化涉及派發會德豐所持九倉置業（1997）股份，令吳氏家族持股攤薄，他過去兩月共出資30.09億元，積極增持九置約3.14%股份。呂志和家族亦自4月21日至5月18日，分18個交易日，出資2964.37萬元，增持嘉華（0173）股權至63.76%。

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