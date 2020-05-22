堡獅龍急升 李寧羅正杰財團帳賺5億

上周公布4662萬收購66.6%股權

堡獅龍上周五公布，非凡中國與羅正杰合組財團，以4662萬元收購羅家聖持有的堡獅龍66.6%股權或10.93億股份，即每股銷售股份約0.043元，較堡獅龍上周四收市價大折讓70.95%。集團昨高開4.4%後升幅擴大，最高曾升逾1.05倍見0.51元，最終以近全日高位0.495元收市，升98.8%，成交金額達1.09億元，市值突破8億元。以昨收市價計，堡獅龍66.6%股權市值約5.4億元，扣除收購金額，財團帳面獲利4.94億元。

非凡中國認為，堡獅龍是業內知名服裝品牌，零售業是港澳經濟的重要支柱，加上香港仍然是知名零售城市，可保證大量的客戶基礎，品牌在內地共有180間直營店舖，有潛力進一步推廣品牌，完成收購後，堡獅龍將繼續現有主要業務，並維持其上市地位。