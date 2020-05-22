藥明今年第三度配股 董事長失控股權

藥明生物昨日股價僅微跌0.52%，收報133元。這也是WuXi Biologics今年第三度配股，連同今年3月底及1月初的配股，WuXi Biologics單是今年已套現合共181.17億元。據公司招股資料，WuXi Biologics由董事長李革、其配偶趙寧、劉曉鐘及張朝暉共同持有，4人同為創辦人，其中李革雖只擁有21.94%權益，但掌握58.42%投票權。

3年9次配股共「抽水」429億

值得留意是，藥明生物於2017年6月上市，半年禁售期剛過，WuXi Biologics已配股抽水，連同今次，WuXi Biologics短短不足3年間先後9次配股，合共套現達429.1億元，其持股亦從最初73.55%降至26.89%。而且，雖然配股頻繁及每次配售價都有折讓，甚至多次未過3個月禁售限期便一配再配，需要配售代理同意豁免，但藥明生物股價仍然一升再升，今年以來便累升34.8%。