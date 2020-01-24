移卡累積孖展331億 超購201倍

口罩概念股海納智能（1645）孖展超購暫錄92倍，統計5家券商，共借出孖展16.146億元。

據了解，海納除獲「舖王」鄧成波認購外，亦獲得兩名恒安國際（1044）高層以個人名義認購。兩新股均將在今天截孖展，下周一（5月25日）中午12時截止招股，移卡將在6月1日掛牌上市，海納將在6月3日掛牌上市。

內房實地遞表申港上市

另外，內房實地地產日前遞表申請在港上市，公司董事長張量，為富力地產（2777）創始人張力之子。實地旗下地產遍及大灣區、華中地區、海南島及華北地區，土地儲備總量達1017萬平方米。公司去年物業銷售錄得81.6億元人民幣，按年升32%。去年全年股東應佔溢利錄得7.27億元人民幣，按年跌11.6%。張量除涉足房地產外，亦在擔任數家在港上市的娛樂股執董，包括細價股腦洞科技（2203）、傳遞娛樂（1326）等。