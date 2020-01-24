經濟

B股似「散水」 康希諾高位瀉100元 開拓藥業暗盤升6% 頭槌飛要蝕息

【明報專訊】疫情以來一路炒上的生科股及醫藥股昨突急挫，領跌股份為自3月以來股價累升兩倍、研發新冠肺災疫苗已進入第二階段的生科股康希諾（6185）。康希諾昨日搭上過山車，高低波幅近百元，跌勢最猛烈時，約半小時內市值蒸發逾110億元。同日其他醫療股亦幾乎全軍覆沒。今天（22日）將有一隻生科新股開拓醫藥（9936）掛牌，昨日暗盤顯示已受氣氛拖累，僅升6%，遠不如沛嘉醫療（9996）時炒上九成的場面火熱，頂頭槌飛更要賺價蝕息。

明報記者 馬迪帆

康希諾昨日早段股價一度再創新高，高見285.8元，但午後從高位大幅插水逾三成，曾倒跌至190元。其後收復部分失地，但收市仍跌13%，報214元，全日成交21.9億元。數據顯示，昨日該股在最高位共錄得5宗成交，涉及6手。若在最高位接貨，收市時每手帳面蝕1.43萬元。

康希諾管理層則在收市後發通告，指不知導致股價波動的明確原因，但業務運營正常。

高位接貨者 即日每手輸1.43萬

昨日B股（未盈利生科股）戰場慘烈（見表），邁博藥業（2181）跌16%，報1.26元。信達生物（1801）跌9%，報42元。沛嘉醫療跌6.8%，康方生物（9926）跌8.5%。連續創新高的醫療股亦均錄跌幅，愛康醫療（1789）及微創醫療（0853）均跌逾3%。

耀才：早前升太急 行業「炒過龍」

B股開拓藥業將於今日掛牌上市，以招股價上限20.15元定價，公開發售超購550倍，共19.4萬人認購。開拓昨日暗盤高開低走，高開13%，一度每手賺幅逾千元，但其後升勢縮窄，最終在輝立收盤僅餘5.7%升幅，報21.3元。每手500股，每手帳面賺575元。

按昨日表現，「頂頭槌飛」大戶蝕息約6500元，今日則要約7%升幅才可打和（見表）。

一向勢不可當的生科股突散水，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，或為早前升勢太急，行業「炒過龍」。他表示，多數公司仍未盈利，再加上大市難攀上24500點，可能有大戶先行獲利離場。他又表示，大市對外圍消息敏感，Moderna疫苗隱瞞數據、美國意圖「制裁」中概股，均有可能推動沽浪。

葉尚志：新股未必受影響

第一上海首席策略師葉尚志則認為，或是美股Moderna事件造成負面印象，打擊市場對生科股信心，波及港股。不過他認為，對新股而言，首日表現仍是要看超購倍數、定價等因素，未必會受散水潮影響。

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