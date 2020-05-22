經濟

港私樓租金升幅收窄 基本通脹回落至2.3%

【明報專訊】本港4月通脹回落，政府統計處昨日公布，4月份整體消費物價指數按年上升1.9%，雖高過市場預期的1.8%，但低於3月的2.3%升幅。政府統計處表示，整體通脹率回落，部分原因是自去年4月份開始，差餉寬免的上限由每個應繳差餉物業每季2500元下調至1500元，令比較基數較高。在剔除所有政府一筆過紓困措施影響後的基本通脹率則為2.3%，也低於3月的2.6%，主要是由於私人房屋租金升幅收窄，以及煤氣燃料調整費下跌。

食品價格按年升14%

各類細項中，4月錄得升幅的有食品（不包括外出用膳），按年升14%；雜項物品上升2.9%；住屋升1.8%；外出用膳則升1.6%；雜項服務升0.9%；煙酒上升0.7%；交通上升0.1%。而錄得跌幅的分別為電力、燃氣及水，按年下跌18.8%；衣履下跌4.4%；耐用物品下跌3.1%。

政府：港匯轉強 價格壓力料減

政府發言人表示，由於大部分細項承受的價格壓力緩和，抵消食品通脹輕微上升的影響。預計短期內通脹壓力會進一步減弱，因為經濟嚴重衰退，本地成本壓力繼續緩和；環球需求急挫，加上近期港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料也會進一步減退。政府會繼續密切留意通脹情况，特別是對低收入人士的影響。

相關字詞﹕政府統計處 經濟衰退 基本通脹率

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