經濟

憂立國安法 夜期跌穿24000

【明報專訊】《國家安全法》或將在港實施，昨日收市後市場彌漫有關國安法的消息，夜期開市後不久即插穿二萬四，截至昨晚11時45分，報23,776點，低水504點；港匯亦應聲向下。港股ADR（美國預託證券）亦全線下跌，ADR港股比例指數同樣跌穿二萬四，報23,904點。

專家估恒指短線跌至23500點

內地「兩會」昨日正式舉行，港股已先行偏軟，恒指昨日跌119點，收報24,280點；國指跌48點，收報9850點。主板成交1242億元。雖然跌幅不大，但近期備受熱捧的科技股、手機股、5G及新零售概念股等全線回吐，且大部分跑輸大市。有分析指出，恒指現時仍受疫情及中美貿易戰影響，加上國安法的消息，估計恒指短期會跌至23,500點。

將於今天公布業績的阿里巴巴（9988）昨日跌2.3%，收報206.2元；騰訊（0700）跌1.5%，收報433.4元；美團點評（3690）及小米（1810）分別跌0.7%及0.8%，收報127.6元及12.7元，當中小米因績佳，早段曾升3.6%，但午後亦跟跌。手機設備股受挫，近期走勢凌厲的中芯國際（0981）大跌7%，舜宇光學（2382）及瑞聲（2018）分別跌2%及2.5%。中興通訊（0763）跌4.7%；京信通信（2342）跌3.8%。

當炒的零售股安踏體育（2020）及李寧（2331）分別跌2.8%及2.7%。不過，重磅金融股靠穩，匯控（0005）及友邦保險（1299）均微升0.1%，分別報38.5元及70.65元。

看淡5G新零售 科技股有支持

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，港股未來會繼續受潛在第二波爆發的疫情，以及中美貿易戰影響，而《國安法》的消息短期會影響外資信心，預計恒指將在23,500至24,700點之間上落。他又認為，5G及新零售概念股下跌等於兩會前後沒有「大炒作」，認為股價仍有下跌空間，不建議現階段吸納，目前會較看好相對有支持的科技股。

施羅德投資首席投資總監及多元化資產投資環球主管Johanna Kyrklund認為，疫情將帶來通縮影響，但在現時收益低企情况下，持有國債來作防守部署作用不大，同時國家債務水平增加，或會削弱債券的吸引力。

相關字詞﹕恒指夜期 譚朗蔚 國家安全法 中美貿易戰 疫情 手機設備股 科技股 恒指 港股 兩會

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