李彥宏關注新例 不排除赴港第二上市

路透社：百度研退市 公司拒置評

李彥宏表示，如果是一家好的公司，上市的選擇地其實是非常多的，並不局限於美國，所以沒有那麼擔心美國政府的打壓會對公司業務產生不可挽回的影響。百度是首批赴美上市的中國企業，路透社引述3名消息人士指，百度正考慮離開納斯達克，現時仍與顧問討論當中，希望尋求最好的方法解決資金問題和任何監管反應等。消息人士說，計劃仍處於初期階段，隨時可能更改，百度拒絕置評。

目前阿里巴巴（9988）、百濟神州（6160）已經來港第二上市，京東、網易亦已遞交上市申請。港交所（0388）在2018年修例，允許內地企業以第二上市形式在港掛牌，前提是必須在英、美等地上市，其次是市值不小於400億元，或市值不小於100億元及最近一年度收益至少10億元。

信永中和會計師事務所合伙人盧華基認為，美國加強對中概股監管力度，短期內有利本港資本市場，相信更多中概股會加快研究來港第二上市，最終可以刺激本港上市集資額及專業服務需求。