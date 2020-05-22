封殺中概股 美參院通過新法案 無法監管核數須停牌 會計界：仍有談判空間

消息震散中概股 連跌兩日

法案仍須獲眾議院通過，並由美國總統特朗普簽署落實。周三中概股已普遍向下，昨晚美股開市早段，一眾中概股繼續「見紅」，市值最大的阿里巴巴（9988）美國股價曾跌逾3%；電商拼多多跌超過5%；計劃來港第二上市的京東跌逾2%。它們的跌幅其後收窄（見表）。

具體而言，只要美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法審計該外國企業指定報告，企業需要向美國證交會（SEC）證明，公司不是受外國政府擁有或操縱。如果企業連續3年未能遵守要求，將被禁止在美國交易所交易，亦不能進行受SEC監管的埸外交易。雖然外國企業可提交證明文件解除禁令，如果公司再有任何一年未能遵守要求，交易禁令將即時生效，企業只能在5年後申請解除限制。

法案由共和黨參議員John Kennedy和民主黨參議員Chris Van Hollen共同提出。Kennedy直言，SEC未能檢查中國企業帳簿，提供機會予對方作弊，又稱中國隨時隨地都在作弊，希望眾議院稍後通過法案，以保護美國市民及其儲蓄。Hollen則稱，長期以來，中國公司無視美國報告標準，誤導美國投資者，新法案有助上市公司公平競爭，並為投資者提供所需的透明度。

信永中和：法案灰色空間多

信永中和會計師事務所合伙人盧華基認為，以往中概股以涉及國家敏感資料等原因，拒絕讓PCAOB檢查其會計底稿，引起監管困難，雖然PCAOB曾與中證監及財政部協商，冀解決跨境審計監管問題，但隨着中美關係轉差，此方法估計已行不通。

盧華基表示，法案要求企業證明不受政府控制，從股東層面，中概股的股份均是私人持有，自然人亦是普通商人，難以證明其背後是否受政府操控。但盧華基認為，法案存在大量灰色空間，包括未有列明具體證明方法、所須證明文件等，而且法案提出以3年為限，中概股仍有時間準備，而中美監管機構亦有空間談判。

證「非政府控制」 非會計範疇

德勤全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，雖然現時中美兩國在審計審查上無正式合作協議，但相信雙方仍能夠通過作出特殊安排的方式合作。他直言，各國有其考慮，若美國要對大型國企全盤詳查，中國未必能夠接受，但就個別事宜審查，雙方仍有溝通的空間。

歐振興指證明「非政府控制」一步，將較為複雜，因為關乎法律問題，已不是會計問題的範疇，但他強調，若內地可想辦法與PCAOB合作，便不需要走到這一階段。

明報記者 李哲毅、馬迪帆