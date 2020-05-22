經濟

封殺中概股 美參院通過新法案 無法監管核數須停牌 會計界：仍有談判空間

【明報專訊】中美關係不斷惡化，在美國上市的中概股頓成當地政界攻擊的對象。美國參議院在周三（20日）一致通過《外國公司控股責任法案》，該法案要求外國企業須證明不受外國政府控制，以及容許美國監管機構審計其財務報告，否則其股份將被禁止在美國任何證券交易所買賣，議案發起人明言是要針對中國公司，事件連續兩日震散一眾中概股。

消息震散中概股 連跌兩日

法案仍須獲眾議院通過，並由美國總統特朗普簽署落實。周三中概股已普遍向下，昨晚美股開市早段，一眾中概股繼續「見紅」，市值最大的阿里巴巴（9988）美國股價曾跌逾3%；電商拼多多跌超過5%；計劃來港第二上市的京東跌逾2%。它們的跌幅其後收窄（見表）。

具體而言，只要美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法審計該外國企業指定報告，企業需要向美國證交會（SEC）證明，公司不是受外國政府擁有或操縱。如果企業連續3年未能遵守要求，將被禁止在美國交易所交易，亦不能進行受SEC監管的埸外交易。雖然外國企業可提交證明文件解除禁令，如果公司再有任何一年未能遵守要求，交易禁令將即時生效，企業只能在5年後申請解除限制。

法案由共和黨參議員John Kennedy和民主黨參議員Chris Van Hollen共同提出。Kennedy直言，SEC未能檢查中國企業帳簿，提供機會予對方作弊，又稱中國隨時隨地都在作弊，希望眾議院稍後通過法案，以保護美國市民及其儲蓄。Hollen則稱，長期以來，中國公司無視美國報告標準，誤導美國投資者，新法案有助上市公司公平競爭，並為投資者提供所需的透明度。

信永中和：法案灰色空間多

信永中和會計師事務所合伙人盧華基認為，以往中概股以涉及國家敏感資料等原因，拒絕讓PCAOB檢查其會計底稿，引起監管困難，雖然PCAOB曾與中證監及財政部協商，冀解決跨境審計監管問題，但隨着中美關係轉差，此方法估計已行不通。

盧華基表示，法案要求企業證明不受政府控制，從股東層面，中概股的股份均是私人持有，自然人亦是普通商人，難以證明其背後是否受政府操控。但盧華基認為，法案存在大量灰色空間，包括未有列明具體證明方法、所須證明文件等，而且法案提出以3年為限，中概股仍有時間準備，而中美監管機構亦有空間談判。

證「非政府控制」 非會計範疇

德勤全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，雖然現時中美兩國在審計審查上無正式合作協議，但相信雙方仍能夠通過作出特殊安排的方式合作。他直言，各國有其考慮，若美國要對大型國企全盤詳查，中國未必能夠接受，但就個別事宜審查，雙方仍有溝通的空間。

歐振興指證明「非政府控制」一步，將較為複雜，因為關乎法律問題，已不是會計問題的範疇，但他強調，若內地可想辦法與PCAOB合作，便不需要走到這一階段。

明報記者 李哲毅、馬迪帆

相關字詞﹕會計 歐振興 盧華基 美國證交會 阿里巴巴 參議院 中概股

上 / 下一篇新聞

李彥宏關注新例 不排除赴港第二上市
李彥宏關注新例 不排除赴港第二上市
憂立國安法 夜期跌穿24000
憂立國安法 夜期跌穿24000
港私樓租金升幅收窄 基本通脹回落至2.3%
港私樓租金升幅收窄 基本通脹回落至2.3%
B股似「散水」 康希諾高位瀉100元 開拓藥業暗盤升6% 頭槌飛要蝕息
B股似「散水」 康希諾高位瀉100元 開拓藥業暗盤升6% 頭槌飛要蝕息
移卡累積孖展331億 超購201倍
移卡累積孖展331億 超購201倍
藥明今年第三度配股 董事長失控股權
藥明今年第三度配股 董事長失控股權
堡獅龍急升 李寧羅正杰財團帳賺5億
堡獅龍急升 李寧羅正杰財團帳賺5億
港鐵4月客量再跌43.6%
港鐵4月客量再跌43.6%
乘聯會：內地汽車銷售5月望回復增長
乘聯會：內地汽車銷售5月望回復增長
李嘉誠李澤鉅再增持長實 過去兩月斥資逾15億「掃貨」
李嘉誠李澤鉅再增持長實 過去兩月斥資逾15億「掃貨」
上水舖續租不足兩月 煌府母企提早終止租約
上水舖續租不足兩月 煌府母企提早終止租約
東亞：首季財富管理交易增45%
東亞：首季財富管理交易增45%
彭博：興華港口擬賣盤 料交易估值近16億
彭博：興華港口擬賣盤 料交易估值近16億
美244萬人申失業救濟 續回落 聯儲局：無意推負利率 金價跌逾1%
美244萬人申失業救濟 續回落 聯儲局：無意推負利率 金價跌逾1%
英藥廠新冠疫苗未成功 已接4億劑訂單
英藥廠新冠疫苗未成功 已接4億劑訂單
日本4月出口急挫逾兩成
日本4月出口急挫逾兩成
張兆聰：美收緊中概股上巿 港交所受惠
張兆聰：美收緊中概股上巿 港交所受惠
張宗永：大國的一紀
張宗永：大國的一紀
技術取勝：深圳國際調整宜守13元
技術取勝：深圳國際調整宜守13元
盧駿匡：聯想集團突破橫行區間 後市向好
盧駿匡：聯想集團突破橫行區間 後市向好
劉思明：熱炒股受壓 中小型股轉差要小心
劉思明：熱炒股受壓 中小型股轉差要小心
周顯：蘇富比「零級」客戶
周顯：蘇富比「零級」客戶
譚新強：慶祝聯合國成立75周年 十個改革建議
譚新強：慶祝聯合國成立75周年 十個改革建議
湯文亮：是誰關了逃生門
湯文亮：是誰關了逃生門
疫情下愛爾蘭護士宿舍需求強勁 投資100萬歐元 滿5年每年住1天即可申入籍
疫情下愛爾蘭護士宿舍需求強勁 投資100萬歐元 滿5年每年住1天即可申入籍
Wetland 2期收萬票 疫市新盤票王 超額49倍 1年來收票最多新盤
Wetland 2期收萬票 疫市新盤票王 超額49倍 1年來收票最多新盤
英皇半山捌號181呎折實489萬入場
英皇半山捌號181呎折實489萬入場
萬科香港收購醫局街舊樓 擴區內版圖
萬科香港收購醫局街舊樓 擴區內版圖
希慎銅鑼灣BizHouse 371呎月租1.9萬元起
希慎銅鑼灣BizHouse 371呎月租1.9萬元起
內地生2.6萬租名城3房 重返高峰價
內地生2.6萬租名城3房 重返高峰價