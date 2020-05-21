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彭博黃智亮：長實低價中標 反映其他發展商審慎

【明報專訊】長實本周二以49.51億元中標觀塘安達臣道港人首置項目住宅地，屬市場預期46億至71億元估值下限，每方呎樓面地價4546元。項目上周五截標，合共收到9份標書。根據賣地章程，項目取得入伙紙後，政府會隨機在約1700伙單位中挑選不少於1000伙作為首置單位，後者須以市價八折出售。

彭博黃智亮昨日接受訪問時分析，即使長實近年經常落標競投官地，但由於出價保守，中標率一直不高；故他認為，是次由長實低價中標，反映其他發展商對港樓後市亦比較審慎：「很坦白講，是次中標價並非特別高，屬測量界預期的下限，雖然有不少發展商投標，但它們對後市並非特別樂觀。」

首4月按保佔去年六成 用家需求轉旺

黃智亮指出，是次長實中標安達臣道住宅地之前，多幅啟德商業地過去一年均告流標，而高銀金融（0530）本月更「打八折」蝕沽啟德住宅地，可見發展商對中長期後市的確有所憂慮，「雖然近月出現的低息環境短期利好樓市，但安達臣道項目屬首置上車盤，須以現樓發售，即從投地至賣樓需要6年或以上，故發展商也要看得長遠些，這樣的話，需要留意香港本身的獨特因素」。

他續指出，本港社會運動會否持續，以及中美關係如何發展，相信均是地產商決定是否在本港作長期投資時會考慮的因素。

今年低息環境支持樓價

去年10月中《施政報告》宣布放寬按保樓價上限後，黃智亮當時分析，由於去年底前銀行按揭額度已幾乎悉數批出，要等今年有新額度可敘做按揭，樓市才會再轉旺，測中過去逾半年樓價先跌後回穩的走勢。他在是次訪問中引述本港按揭證券公司的最新數據，指今年首4個月按揭保險申請批出共12,251宗，相等於去年全年宗數六成，可見放寬按保的確令本地置業需求轉旺：「數據的確顯示1000萬元以下、特別是800萬元以下的置業需求獲釋放，以前有一批人不夠首期上車，放寬按保後，他們付一成或兩成首期便可買樓，此政策為樓市帶來支持。」

另外，黃智亮指出，隨着1個月HIBOR由今年初高位逾2厘回落至近日約0.6厘，本港不少以「HIBOR+1.24厘」計價、並且於2.5厘封頂的按揭利率，期內已由2.5厘回落至低於2厘，令供樓人士的每月按揭供款減少，此舉亦會吸引更多港人置業，故他預期，今年本港樓價可望錄得5%至10%升幅，中原城市領先指數將迫近去年6月的歷史高位190.48點。

[名人樓市論壇]

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