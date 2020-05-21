資深分析員解讀新地長實舉動 晨星鍾允：樓價止跌 龍頭地產股抵買

新地大股東郭氏家族上周五（15日）在港交所披露易申報，周四（14日）在場內增持新地50萬股，每股平均價96.45元，涉資4822萬元，持倉由26.58%增至26.59%；鍾允本周二接受訪問時表示，因應本港樓價有見底回升跡象，利好有大量新盤待售的新地，加上他看好本港寫字樓及商場中長線前景，他早於上月中已發表報告看好新地，予合理值145元，對新地大股東是次增持不感意外。

鍾允分析，隨着美國聯儲局於3月把聯邦基金利率調低至零水平，引領倫敦銀行同業拆息（LIBOR）大幅下跌至低於香港銀行同業拆息（HIBOR），由於港元與美元掛鈎，環球資金近月流入本港套息，故此本港目前流動性充裕，港匯亦一度觸及7.75的強方兌換保證水平，大環境對樓市相當有利，故此住宅樓價本季已扭轉去年下半年至上季的跌勢，蓄勢掉頭回升。

新地可售貨源足 受惠樓價企穩

截至去年底，新地在本港的土地儲備約有5890萬方呎，當中包括約2580萬方呎的發展中物業，將用作不同用途，以及約3310萬方呎的已落成物業；鐘允引述新地管理層早前公布截至去年12月底中期業績時的觀點，新地短期可售新盤貨源充足，故他認為，樓價經歷去年下半年的跌浪後現已企穩，新地屬得益最大的地產股之一。

雖然新地旗下本港新盤銷情有望受惠樓市回暖，惟根據新地中期業績報告，期內集團物業銷售溢利按年增長2.3%至68.5億元，而淨租金收入升2%至96.69億元，後者屬重大盈利來源；管理層亦表明，自去年中起本地社會事件導致本港經營環境轉差，特別是在零售租務及酒店業務，而今年初新冠病毒出現亦令短期市况進一步受打擊。

金融中心地位穩 港甲廈危中有機

市場普遍擔心是次疫情將令金融機構的從業員在家工作（work from home）成為趨勢，打擊新地位於中區及西九龍甲級商廈的租賃需求，但鍾允認為危中有機：「疫情是全球性因素，而不論內地、本港或東亞地區對比歐美國家應對此問題均做得較好，所以香港作為國際金融中心，近日股債交投融資維持暢旺，與紐約及倫敦相對競爭力亦有所增加；假如一家國際金融公司在疫情後要在紐倫港之間作選擇增設辦事處，我覺得它會選擇香港，因為本港國際金融中心在疫情中如常運作，而且內地經濟亦較歐美國家更快走出疫情。」他相信，本港甲廈業主在疫情後前景只會更好，故此除了新地外，他亦看好現時估值低殘的太古地產（1972）及置地。

新地延續2月及3月份針對疫情的紓困措施，於4月份繼續提供基本租金寬減，按個別行業和商戶的實際營運情况減免該月基本租金三至五成，估計大部份商戶受惠，減幅按實際營運情況而定；而新地亦推出一系列刺激消費活動，預計今年內最少送出6000萬元消費獎賞，全方位協助商戶渡過難關。

民生消費支持 領展派息料穩中有升

政府統計處本月5月公布，本港3月零售業總銷貨價值臨時估計為230億元，按年大跌42%，首季亦下跌35%，驟眼看來表現相當差，惟鍾允分析，該數據不包括服務業，不能夠完全反映港人消費情况：「例如你去剪頭髮，或每月繳付流動電話月費，雖然這也屬於消費，但卻屬於購買服務，不包括在總銷貨價值之中。」他引述統計處本月15日公布的首季私人消費開支（Personal Consumption Expenditure，PCE）按年僅跌10.1%，這數字涵蓋銷售產品及服務，更值得參考。

綜合上述分析，鍾允亦看好旗下大部分商場以民生消費為定位的領展（0823），料即使在疫情衝擊下，領展截至今年3月底財年仍能夠維持每基金單位派末期息約1.4元，未來5年平均盈利增長7%至8%亦可支持派息續升，合理值76元。由於新地旗下亦有不少民生商場，亦受惠於本土消費回穩的趨勢。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]