經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：因維穩縮水的失業率

【明報專訊】有老友問我，美國無限QE，失業率仍然有14.7%，而香港無所作為，失業率反而只得5.2%，他唔明白箇中原因，究竟背後有沒有陰謀？

記得美國公布失業率14.7%的時候，道指飈升千點，很多人不明白，在全世界第一發達大國，怎可以讓失業率上升至雙位數，而且股市反應出奇地理想。其實，這是商業成本問題，不少大公司的員工架構重疊，當中有不少冗員，在正常的日子，任何公司都不能夠下重手解決冗員問題，今次藉疫情將公司架構重整，當中一定裁走不少冗員，因此失業率急升，亦被視為利好股市的消息。但估計疫情緩和之後，那些大量裁員的公司又會大量請人，美國失業率很快會下降。如果美國採用香港的方法來計算失業率，一般市民永遠不會知道原來失業情况如此嚴重，有人話這是維穩做法，我不敢苟同，但沒有意見。

港計算方法 睇唔到真正最新失業率

香港現時的計算方法，當經濟環境差，失業人數飈升，失業率是縮了水，反映不到真正的失業人數，政府公布1至3月的失業率是4.2%，2至4月的失業率是5.2%，上升1個百分點，大家仍然認為可以接受，但缺乏了危機感。如果我話4月份失業率已經超過7%，大家必定會嚇了一跳，計法很簡單，1至3月的失業率為4.2%，相加總數為12.6%，而2至4月是15.6%，撇走了1月4.2%，2月、3月則保持不變，4月份的失業率應該是7.2%，大家一定不同意3月份失業率已經超過4.2%，所以，4月份失業率沒有7.2%那麼高，這點我同意。所以，政府點解唔用單月份失業率，要採用3個月平均數，唯一解釋是政府不希望失業率突然飈升而令市民恐慌，這是一個維穩做法，但大家睇唔到真正失業率，不知如何防備。

維穩調節數據 減少恐慌

當市况轉好，失業人數減少，政府的計算方法又不能夠反映出來，因為失業率是發了水，從失業率來看，大家唔知道市况正在轉變，老實說，政府公佈的失業率究竟有什麼用？或者，好似其他人說這是一個維穩失業率，令大家唔好咁驚慌，除了這個答案，我亦想不出其他答案。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

The Campton均呎1.64萬 市區4年新低 較去年底同區新盤跌兩成 首批開放式折實484萬起
The Campton均呎1.64萬 市區4年新低 較去年底同區新盤跌兩成 首批開放式折實484萬起
周末12新盤推售588伙 逾半年最多
周末12新盤推售588伙 逾半年最多
康怡本月暫錄28宗成交 按月升逾倍 近5年最旺
康怡本月暫錄28宗成交 按月升逾倍 近5年最旺
3月私宅動工量685伙「破蛋」
3月私宅動工量685伙「破蛋」
小米首季少賺三成 投資估值拖累 海外佔收入比重達五成 料印度業務次季受壓
小米首季少賺三成 投資估值拖累 海外佔收入比重達五成 料印度業務次季受壓
聯想全年多賺11% 疫情打擊移動業務
聯想全年多賺11% 疫情打擊移動業務
兩會前夕港股偏軟 騰訊U盤急彈
兩會前夕港股偏軟 騰訊U盤急彈
阿里明派成績 疫情下大行普遍看淡
阿里明派成績 疫情下大行普遍看淡
中銀航租「債轉股」 持挪威航空13% 分析：航空業財政壓力大 前景未明
中銀航租「債轉股」 持挪威航空13% 分析：航空業財政壓力大 前景未明
三星原油ETF復增設子基金單位
三星原油ETF復增設子基金單位
金管局：虛銀開業進度不一 不設期限
金管局：虛銀開業進度不一 不設期限
移卡首日超購120倍 「舖王」認購海納
移卡首日超購120倍 「舖王」認購海納
港鐵：未來6年推16項目涉2.2萬伙
港鐵：未來6年推16項目涉2.2萬伙
內地LPR維持不變 觀望兩會政策指引
內地LPR維持不變 觀望兩會政策指引
王傳福卸任比亞迪汽車董事長 何志奇接任
王傳福卸任比亞迪汽車董事長 何志奇接任
諾華誠信擬投標信貸資料庫 開始接駁13銀行 正待銀公時間表
諾華誠信擬投標信貸資料庫 開始接駁13銀行 正待銀公時間表
凱龍瑞基金3.5億沽上環商廈8層
凱龍瑞基金3.5億沽上環商廈8層
fb攻網店挑戰亞馬遜 股價新高 支援第三方電商軟件 變身購物平台
fb攻網店挑戰亞馬遜 股價新高 支援第三方電商軟件 變身購物平台
英首發負收益國債 料年底實施負利率
英首發負收益國債 料年底實施負利率
勞斯萊斯擬全球裁9000人
勞斯萊斯擬全球裁9000人
股神墮騙局損失55億
股神墮騙局損失55億
張兆聰：跟着資金走 買大型科技股
張兆聰：跟着資金走 買大型科技股
劉宇亮：兩會開幕 新基建股當炒
劉宇亮：兩會開幕 新基建股當炒
李曉佳：電子支付「困獸鬥」 考驗TNG
李曉佳：電子支付「困獸鬥」 考驗TNG
趙海珠：與華貿易關係緊張 澳元料受壓
趙海珠：與華貿易關係緊張 澳元料受壓
技術取勝：IGG倘破高位上試6元
技術取勝：IGG倘破高位上試6元
永明：八成在家工作受訪者 見少咗上司感快樂
永明：八成在家工作受訪者 見少咗上司感快樂
屈臣氏賣長實英國啤酒
屈臣氏賣長實英國啤酒
劉思明：醫療醫藥受捧 石藥轉強可吼
劉思明：醫療醫藥受捧 石藥轉強可吼
周顯：張華峰曾當電影男主角？
周顯：張華峰曾當電影男主角？
資深分析員解讀新地長實舉動 晨星鍾允：樓價止跌 龍頭地產股抵買
資深分析員解讀新地長實舉動 晨星鍾允：樓價止跌 龍頭地產股抵買
彭博黃智亮：長實低價中標 反映其他發展商審慎
彭博黃智亮：長實低價中標 反映其他發展商審慎