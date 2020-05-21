湯文亮：因維穩縮水的失業率

記得美國公布失業率14.7%的時候，道指飈升千點，很多人不明白，在全世界第一發達大國，怎可以讓失業率上升至雙位數，而且股市反應出奇地理想。其實，這是商業成本問題，不少大公司的員工架構重疊，當中有不少冗員，在正常的日子，任何公司都不能夠下重手解決冗員問題，今次藉疫情將公司架構重整，當中一定裁走不少冗員，因此失業率急升，亦被視為利好股市的消息。但估計疫情緩和之後，那些大量裁員的公司又會大量請人，美國失業率很快會下降。如果美國採用香港的方法來計算失業率，一般市民永遠不會知道原來失業情况如此嚴重，有人話這是維穩做法，我不敢苟同，但沒有意見。

港計算方法 睇唔到真正最新失業率

香港現時的計算方法，當經濟環境差，失業人數飈升，失業率是縮了水，反映不到真正的失業人數，政府公布1至3月的失業率是4.2%，2至4月的失業率是5.2%，上升1個百分點，大家仍然認為可以接受，但缺乏了危機感。如果我話4月份失業率已經超過7%，大家必定會嚇了一跳，計法很簡單，1至3月的失業率為4.2%，相加總數為12.6%，而2至4月是15.6%，撇走了1月4.2%，2月、3月則保持不變，4月份的失業率應該是7.2%，大家一定不同意3月份失業率已經超過4.2%，所以，4月份失業率沒有7.2%那麼高，這點我同意。所以，政府點解唔用單月份失業率，要採用3個月平均數，唯一解釋是政府不希望失業率突然飈升而令市民恐慌，這是一個維穩做法，但大家睇唔到真正失業率，不知如何防備。

維穩調節數據 減少恐慌

當市况轉好，失業人數減少，政府的計算方法又不能夠反映出來，因為失業率是發了水，從失業率來看，大家唔知道市况正在轉變，老實說，政府公佈的失業率究竟有什麼用？或者，好似其他人說這是一個維穩失業率，令大家唔好咁驚慌，除了這個答案，我亦想不出其他答案。

紀惠集團行政總裁

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