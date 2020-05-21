劉思明：醫療醫藥受捧 石藥轉強可吼

恒指昨高開後升126點、高見24,514點回軟，之後在24,320至24,390點窄幅上落，收報24,399點，升11點；國指升14點。據《明報》港股數據庫，升跌比率41比59，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為34比66，大市普遍下跌，沽盤較為積極，惟不乏炒作，個別股份買盤動力不俗。大市成交1017億元，低於60天平均近一成半，再轉觀望氣氛。

康龍化成新高可留意

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有六成下跌，內房及物管、原材料、公路鐵路跌約1.2%至1.3%，表現最差；其次基建及建材、航運物流、食物飲品跌逾1%，沽壓不算太差。上升行業方面，軟件服務升逾2%，有近九成股份上升，表現跑贏一眾行業；博彩及消閒、中資電力升逾1%，各有超過七成股份上升，表現較佳。

熱炒的物管股出現回吐，科網、醫療設備股繼續氣勢如虹，騰訊（0700）創收市新高，美團（3690）、微盟（2013）、金蝶（0268）創新高尋頂；醫療的微創（0853）、威高股份（1066）、康德萊醫械（1501）大漲創新高。石藥昨再次升穿50天線企穩收市，走勢轉強，惟料17元附近有阻力，短線或16至17元波動，並待下周三（27日）公布首季業績才有明顯方向。

藥物研發服務平台康龍化成，昨天與同業背道而馳向上創新高，可以留意；該股3月中至4月急升，經過大半個月調整後向上突破，有望展開新一輪升浪。康龍於中港上市，目前H股較A股折讓近8%，相比同業藥明康德（2359）H股折讓僅1%多，康龍後市有機會收窄AH股差距。

頤海業務具防禦力 趁低吸納

此外，消費、餐飲股創維（0751）、呷哺呷哺（0520）買盤積極，巨擘安踏（2020）、海底撈（6862）繼續上試高位，火鍋底料供應商頤海（1579）近兩日回吐，可趁低吸納。頤海與海底撈或其他餐飲業一樣，業務受到疫情嚴重打擊，但公司積極開發方便速食的新產品，加上經銷商和電商銷售渠道拓展，海外市場擴展，業務更具防禦性。走勢上，頤海日前創新高後回落，預計20天線約64.5元有支持，短線可以低收前高位約61.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]