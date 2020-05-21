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張兆聰：跟着資金走 買大型科技股

【明報專訊】恒指昨日升11點，收報24,399點，成交金額1016億元。港股好淡爭持，全日波幅不足200點，周二上揚的疫情受惠股回軟，強勢的科技、生科、醫藥、醫療設備、手遊則再度強勢，互聯網醫療調整過後回穩，平安好醫生（1833）升5.1%。現在簡單的策略就是買進大型科技股，因為資金都是湧向這裏。

本欄此前指要留意最新的美銀美林基金經理調查，若現金水平急速回落，會是一個警號。最新調查顯示，現金水平僅由5.9%回落至5.7%，雖然下降但仍維持非常高的水平。即使美股已由低位反彈超過30%，但多達68%受訪者認為只屬熊市反彈，即經濟基本面仍然惡化中。既看淡而現金水平又高，受訪者認為若市場繼續上升，會是最令人意外、令人痛苦發展。一如預期，市場最為看好的是美國大型科技股、健康護理類股份及黃金。

現金水平仍高 主流仍看淡

投資者取態審慎而市况一直向上，一方面，傳統舊經濟、價值型股份，如銀行、能源等並沒有持續向好，確實如基金經理的看法般只屬熊市反彈。大家看看港股這邊的匯控（0005）、中石油（0857）等就清楚。另一方面，科技和醫療相關股份受惠疫情，盈利推動下股價向好，加上聯儲局瘋狂印鈔，市場被迫入市又主要湧向這兩個板塊，估值不斷擴張。

現在資訊科技、通訊（部分科技股被歸類於此組別）以及健康護理三大板塊，合共佔標普500指數逾半壁江山。這也解釋了雖然落後於純科技股的納指，但標普500指數還是能持續走高。

看回港股，恒指及國指都是以金融、能源、地產為佔比最大，故不能反映全面市况。近日情况愈來愈跟隨美股，騰訊（0700）、阿里（9988）和美團（3690）全線向上，軟件股金蝶（0268）、金山軟件（3888）輪流破頂，中國軟件（0354）也開始起動。生科股更是牛氣冲天，昨日邁博藥業（2181）、中國抗體（3681）、歌禮（1672）全都錄雙位數字升幅，新上市的沛嘉（9996）升近10%，疫苗股康希諾（6185）由低位至今累升幅度快近10倍。消費零售股同樣強勢，啤酒、體育用品、餐飲、食品飲品股等全都持續走高。雖然科技、醫療相關及消費零售股的估值全都非常高，但只要全球流動性氾濫，就不會有大問題。

軟件股紛破頂 生科股牛氣冲天

昨日提及聯儲局資產規模，最近以每星期約2000億美元擴張，這究竟是一個什麼概念呢？當年的QE3，在每月購買400億美元MBS的基礎上，再增加每月購買450億美元長期公債，使每月購債規模達到850億美元。即使2013至15年美國經濟和企業盈利並非太強，但已足夠推動美股持續走高。

如果近期聯儲的入市速度為可持續的速度，則每月入市規模達到8000億美元，幾乎是QE3的10倍！絕對足以撐起美股。一旦美股強勢而疫情又結束，屆時連傳統舊經濟股也起動，在盈利和流動性雙引擎推動，升勢可以很誇張。

美印鈔無節操 港樓易升難跌

當然，這個推斷有很大變數，未必會出現，重點是面對聯儲局完全沒有節操的印鈔，過去10年港人可買樓保值，現在看來，港樓仍然易升難跌，但入市工具應增添大型科技股。

[張兆聰 還看今朝]

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