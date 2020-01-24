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經濟
2020年5月21日星期四
技術取勝
投資策略
The Campton均呎1.64萬 市區4年新低 較去年底同區新盤跌兩成 首批開放式折實484萬起
周末12新盤推售588伙 逾半年最多
康怡本月暫錄28宗成交 按月升逾倍 近5年最旺
3月私宅動工量685伙「破蛋」
小米首季少賺三成 投資估值拖累 海外佔收入比重達五成 料印度業務次季受壓
聯想全年多賺11% 疫情打擊移動業務
兩會前夕港股偏軟 騰訊U盤急彈
阿里明派成績 疫情下大行普遍看淡
中銀航租「債轉股」 持挪威航空13% 分析：航空業財政壓力大 前景未明
三星原油ETF復增設子基金單位
金管局：虛銀開業進度不一 不設期限
移卡首日超購120倍 「舖王」認購海納
港鐵：未來6年推16項目涉2.2萬伙
內地LPR維持不變 觀望兩會政策指引
王傳福卸任比亞迪汽車董事長 何志奇接任
諾華誠信擬投標信貸資料庫 開始接駁13銀行 正待銀公時間表
凱龍瑞基金3.5億沽上環商廈8層
fb攻網店挑戰亞馬遜 股價新高 支援第三方電商軟件 變身購物平台
英首發負收益國債 料年底實施負利率
勞斯萊斯擬全球裁9000人
股神墮騙局損失55億
張兆聰：跟着資金走 買大型科技股
劉宇亮：兩會開幕 新基建股當炒
李曉佳：電子支付「困獸鬥」 考驗TNG
趙海珠：與華貿易關係緊張 澳元料受壓
技術取勝：IGG倘破高位上試6元
永明：八成在家工作受訪者 見少咗上司感快樂
屈臣氏賣長實英國啤酒
劉思明：醫療醫藥受捧 石藥轉強可吼
周顯：張華峰曾當電影男主角？
湯文亮：因維穩縮水的失業率
資深分析員解讀新地長實舉動 晨星鍾允：樓價止跌 龍頭地產股抵買
彭博黃智亮：長實低價中標 反映其他發展商審慎
技術取勝：IGG倘破高位上試6元
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【明報專訊】贛鋒料27元之上整固（圖）
瑞聲企穩43元呈突破（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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The Campton均呎1.64萬 市區4年新低 較去年底同區新盤跌兩成 首批開放式折實484萬起
周末12新盤推售588伙 逾半年最多
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