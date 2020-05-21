趙海珠：與華貿易關係緊張 澳元料受壓

中美關係緊張 人幣或呈上落格局

近日中國停止入口澳洲牛肉，並對澳洲大麥開徵關稅，中澳貿易關係受威脅；同時澳洲儲備銀行最近的議息紀錄顯示，央行願意在有需要時再加大買債規模，可能會令澳元受壓。

技術上，澳元兌美元從3月低位0.55已反彈逾18%，匯價短線阻力位於0.6560至0.6570，突破才有機會上望0.68，若失守0.6370，或會再度開展下跌趨勢。

另外，美國總統特朗普指摘中國未能有效控制疫情散播，令早前達成的第一階段貿易協議或會告吹，若中美關係持續緊張的話，有機會將美元兌離岸人民幣推升回前高位7.1650。不過內地兩會舉行在即，預期中國政府或會加大力度推出財政或貨幣政策刺激經濟，或有助人民幣企穩。

歐元持續整固 候催化劑突破

疫情仍未消退，不過近日傳來美國製藥公司Moderna就新型冠狀病毒疫苗首階段臨牀測試取得正面成果的好消息，刺激美股上揚，市場避險情緒亦稍為減退，美匯指數從100水平回落。另一方面，德國總理默克爾及法國總統馬克龍同意以歐盟名義成立達5000億歐元的復蘇基金，向受疫情影響的成員國提供資金援助；加上歐洲部分國家開始放寬歐洲境內的旅遊限制，令市場憧憬歐洲經濟即將復蘇。

德國5月份最新公布的經濟情緒指數由28.2反彈至51，反映市場預期經濟快將恢復。技術上，歐元兌美元在過去6星期都處於1.08附近整固，我們認為匯價需要突破1.1025才會展現明確的升勢。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]