李曉佳：電子支付「困獸鬥」 考驗TNG

微信阿里踩過界爭菲傭生意

新創建於2018年5月入股TNG。現時回顧，2018年正是TNG極其關鍵的轉捩點，當時已有傳其有意赴美上市，但其實獲得新創建注資暫時看來已是公司發展里程碑。當年，TNG的成功方程式很快被行業巨頭挑戰，WeChat Pay及AlipayHK都踩過界，看準TNG打造的外傭市場，前者推出We Remit，後者與菲律賓GCash合作，都是搶TNG的生意。就似當年亞視有什麼好橋，都會被「大台」照抄一樣。

新創建已少談TNG投資

TNG最初憑着與759阿信屋合作，讓外傭在阿信屋增值而且匯款回國。雖然後來阿信屋發現無肉食而叫停，但TNG已成功靠此打響名堂。然而，TNG及後始終沒辦法創造外傭以外的新戰線，而外傭匯款業務本來利潤微薄，更被業內巨頭打擊，加上今年疫情之下，商業活動幾乎停頓。

新創建入股TNG已兩年，但很少聽到公司再談這筆投資。雖然去年鄭家二公子鄭志明仍有出席TNG的活動，但當初TNG推銷美好願景及協同效應，兩年來卻未見有實際計劃。而新創建自己亦已表明會淡出本港的公共交通業務。

TNG由馬來西亞華僑江慶恩在2015年創立，事實上他在1990年代起已多次嘗試創業，但發展不算順利。而2013年已屆中年的他再作嘗試，創立TNG，2015年推出電子錢包服務，翌年就成為首批獲得牌照的儲值支付工具營運商，與TNG同樣獲首批發牌的包括八達通、WeChat Pay、支付寶及香港電訊（6823）旗下的Tap & Go拍住賞，確是彰顯其地位。

江慶恩90年代多番創業不順

僅僅3年多開始漸見端倪，目前電子支付市場跑出的，仍是八達通、信用卡及PayPal，而WeChat Pay及AlipayHK兩個過江龍就勝在財雄勢大。

其實當初金管局半年內發出十多個牌照，已被人批評會造成「困獸鬥」，據悉金管局亦有考慮過競爭問題，但最後決定既然是自由市場，自然會有淘汰，對於可能出現的整合潮，當局早已心中有數。香港電子支付市場在4年前剛開始「百家爭鳴」局面，現在已向「戰國時代」進發，或者一個成熟的市場，本應就是充滿競爭、勝者為王。

[李曉佳 財經澡堂]