劉宇亮：兩會開幕 新基建股當炒

會議後往往對國家未來發展有新啓示，以往中央為穩經濟，大量投資基礎設施，如2008年全球金融危機後的4萬億救市計劃，可以預期今年中央在疫情下的財政刺激計劃，規模更甚當年，目的在於保經濟、保企業、保就業。隨着國家未來發展的轉變，今次着力投放的會從「舊基建」轉移至「新基建」。

內地5G啟用 配合投資部署

「舊基建」是指傳統基礎建設如鐵路、公路和橋樑、水利、能源等；「新基建」則指信息基礎設施，包括5G、物聯網、互聯網、通訊、人工智能、雲計算、區塊鏈、數據中心、計算中心、網絡安全等，並將兩者融合，以發展智慧城市。

內地已開始試行5G商用，故配合5G的基建部署已是預期之內。今年以來，已有多個省市發布了5G建設的方案，如廣東省目標全年建設6萬座5G基站，預計2020年底，國內4家電訊運營商的5G基站建設規模將達到60萬個。

焦點從「舊基建」轉至「新基建」

另外，雲計算等大消費板塊值得留意。疫情下居家工作、消費娛樂成為新潮流，雲端服務、遊戲公司的增長速度有望比預期更快，更可藉着兩會公布的國家政策傾斜，有助公司股價短線爆發。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]