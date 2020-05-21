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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：兩會開幕 新基建股當炒

【明報專訊】全國人大及全國政協兩會今明兩日在北京揭幕，根據過往經驗，兩會期間中港股市都會比較「穩」，令波幅上落不大，反而兩會完結後，股市上升機會比較大，過往4年兩會在3月份舉行，4月份的港股均錄得升幅。不過由於今年受新冠肺炎疫情影響，兩會由原先3月初推遲至5月舉行。

會議後往往對國家未來發展有新啓示，以往中央為穩經濟，大量投資基礎設施，如2008年全球金融危機後的4萬億救市計劃，可以預期今年中央在疫情下的財政刺激計劃，規模更甚當年，目的在於保經濟、保企業、保就業。隨着國家未來發展的轉變，今次着力投放的會從「舊基建」轉移至「新基建」。

內地5G啟用 配合投資部署

「舊基建」是指傳統基礎建設如鐵路、公路和橋樑、水利、能源等；「新基建」則指信息基礎設施，包括5G、物聯網、互聯網、通訊、人工智能、雲計算、區塊鏈、數據中心、計算中心、網絡安全等，並將兩者融合，以發展智慧城市。

內地已開始試行5G商用，故配合5G的基建部署已是預期之內。今年以來，已有多個省市發布了5G建設的方案，如廣東省目標全年建設6萬座5G基站，預計2020年底，國內4家電訊運營商的5G基站建設規模將達到60萬個。

焦點從「舊基建」轉至「新基建」

另外，雲計算等大消費板塊值得留意。疫情下居家工作、消費娛樂成為新潮流，雲端服務、遊戲公司的增長速度有望比預期更快，更可藉着兩會公布的國家政策傾斜，有助公司股價短線爆發。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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