fb攻網店挑戰亞馬遜 股價新高 支援第三方電商軟件 變身購物平台

美國折扣零售商Target及家居裝修建材零售商Lowe's季績理想，市場憧憬美國經濟好轉，美股三大指數早段上漲。道指早段升約400點，標普500指數升逾1%，納指升逾2%。

美國能源信息署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少約500萬桶，反映原油需求改善，國際油價昨晚升逾3%。

科技股抽升 道指早段升400點

不過美國國會預算辦公室（CBO）預期，受疫情影響，美國第二季GDP將以37.7%的年率萎縮，雖然第三季可望強勁反彈，但今年全年GDP仍將衰退5.6%，要完全收復失地可能要待明年。

fb照片可標示「出售」尋客戶

facebook行政總裁朱克伯格稱，疫情期間擴大電商業務對重建經濟相當重要。他說，小企業將能以個性化的虛擬店面展示特定產品，並利用擴增實境（AR）技術，讓顧客虛擬試戴太陽鏡、試用唇膏、化妝品，又或在房間擺設家具等。這些虛擬商店將出現在facebook和Instagram的企業帳戶，最終也會出現在Messenger和WhatsApp軟件。

商戶可配置虛擬店面的設計，並決定哪些貨品作為店舖的主打。商戶可選擇為店舖購買廣告，當顧客使用facebook的結帳選項時，將向它們收費。

朱克伯格稱，用戶早期在facebook網頁貼上貨品照片，寫上「出售」（For Sale）尋找客戶，之後市集（Marketplace）功能推出，方便用戶銷售貨品，如今用戶可追隨自己喜歡的品牌及網絡紅人購物。facebook亦計劃推出直播帶貨的功能，讓商戶在直播時放上商品的購買鏈接，提升「帶貨」效率。目前全球超過1.6億小企使用facebook軟件。

字節跳動估值突破1000億美元

此外，彭博引述知情人士稱，疫情期間短視頻平台「抖音」（TikTok）未受到太大影響，市場人士預期其廣告收入持續增加，推動其母企字節跳動（ByteDance）估值創新高。消息稱，字節跳動在最近的非公開股份交易，估值至少上漲了三分之一，估值超過1000億美元。

知情人士稱，「抖音」的估值較兩年前一輪大型融資時的750億美元大幅上漲，部分交易對字節跳動的估值高達1400億美元（約1.09萬億港元），超越已上市的中資科網股美團點評 （3690） 的市值，另超越匯控（0005）、IBM的市值。不過上述交易屬非公開性質，不一定反映普遍投資者的預期。

（綜合報道）

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