經濟

凱龍瑞基金3.5億沽上環商廈8層

【明報專訊】有投資者趁疫情緩和，大手購入物業作投資。市場消息稱，具內地背景的凱龍瑞基金，持有上環干諾道中128號豫泰商業大廈8層物業，地下至3樓、8至11樓及天台，獲投資者以約3.5億元購入，以總面積17,278方呎計，呎價約2萬元。原業主2017年以3.8億元購入該廈共13層樓面，去年起低調地放售，並於同年售出5層。

零售市道持續慘淡，商舖再錄蝕讓成交。市場消息稱，旺角通菜街138號地下連閣樓，地舖面積1000方呎，入則閣樓約700方呎，共1700方呎，原業主為卓悅（0653）主席葉俊亨太太鍾佩雲，她透過瑞昌控股有限公司持有上述商舖，去年起連租約以1.15億元放售，至近期終以7800萬元成交，累減3700萬元或32%，呎價45,882元。該舖現由寵物店以約22.36萬元租用，租金回報約3.4厘。原業主2012年8月8300萬元購入，帳面蝕讓500萬元，若連使費計料實蝕逾1013.75萬元或12%。

卓悅主席配偶沽旺角舖 7年蝕千萬

此外，美聯旺舖營業董事董富表示，獲委託代理佐敦德興街18號一樓舖位連租約出售，面積3442方呎，業主原意向售價6800萬元，現大幅劈價49%至3500萬元。業主2009年7月以1540.8萬元購入，若能以意向價3500萬元易手，帳面將獲利1959.2萬元或1.27倍離場。

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