諾華誠信擬投標信貸資料庫 開始接駁13銀行 正待銀公時間表

明報記者 歐陽偉昉

何佳意表示，目前諾華誠信已經與13家銀行開始客戶信貸數據接駁工作，部分已經完成用戶驗收測試（UAT），希望招標在今年內可以完成。他指出，本港信貸資料較具代表性的銀行有20家，目前開始接駁工作的銀行，在全港持有信貸紀錄的540萬人中，涵蓋了400萬至500萬人。發鈔銀行當中，該行已與中銀香港（2388）完成具體接駁的渠道工作，但亦有大行要求等待銀公決定後，才能開始商討接駁。除入標所需的私隱影響評估（PIA），該行亦已取得支付卡行業數據安全認證。

有大行要求銀公決定後 才開始商討

目前諾華誠信還未取得客戶的信貸數據，首席架構師及企業戰略部主管盧柏龍表示，他們接入銀行的客戶信貸數據後，可隨時開始服務，最快可在1個月內與銀行完成連接，現時他們已經採用正式營運的模式運作。

諾華誠信由前中銀信用卡總經理蘇誠信創辦，目前最大單一股東為意大利信貸資訊機構CRIF，持股權43.48%，中資的中誠信持股3.26%。其他股東包括施永青旗下的中原數據科技、銀通、立橋金融，以及信銀、南洋、東亞（0023）、上商、大新（2356）和創興（1111）一眾中小銀行。

此外，諾華誠信上月推出信貸工具，以失業率、經濟增長等數據，計算客戶破產風險壓力評分。以前日公布的本港4月失業率至5.2%計算，該行預期未來12個月的破產率為0.24%，較2019年全年的0.15%上升六成。以人數計算，約有1.3萬宗新增破產個案，相對2019全年只有8151宗。

料未來12個月破產率升六成

何佳意指出，全港有6.45%、即34.5萬人為信貸中高風險人士。傳統信貸評分沒有計及宏觀經濟數據，在經濟急劇轉壞期間，銀行因為風險考慮不向這些客戶批出新貸款，甚至加快收回貸款，不過該行系統可預計未來一年客戶破產的機會率，有助中高風險但未來破產機會不大的客戶取得貸款，目前已與個別銀行合作應用。