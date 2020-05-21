港鐵：未來6年推16項目涉2.2萬伙

2000伙今年推出

據了解，在港鐵擬提供約2.2萬個單位中，有其中2000個在今年推出，因此尚有約2萬個單位分批應市。

港鐵物業總監鄧智輝進一步表示，將軍澳日出康城8期SEA TO SKY項目，已取得預售樓花同意書，正與發展商長實（1113）商討何時推出銷售。今年港鐵尚會推售第9期餘下貨尾，而康城的第10期及大圍站項目，正在申請預售同意書，稍後會與發展商討論何時推盤。當中與新世界（0017）合作的大圍站上蓋項目，將會供應較多中小型單位。

至於擬推售的16個項目中，包括了近期已經成功招標的日出康城第11、12期項目。至於小濠灣項目，最少可供應1.4萬個公私營住宅單位，不過尚待與政府商討，具體發展有待落實。

小濠灣公私營住宅待與政府商討

在2019年度，港鐵派末期息每股0.98元，連同中期息每0.25元，全年派息1.23元。

歐陽伯權指出，未來港鐵會保持派息政策，但是派息也要視乎集團的業務表現、財政情况及資本支出等因素而定。