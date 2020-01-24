移卡首日超購120倍 「舖王」認購海納

【明報專訊】支付平台新股移卡（9923）昨日首日招股，本報統計，6家券商合共借出約199.7億元孖展，公開發售超購120倍，其餘同期招股的兩隻新股海納智能（1645）及蜆壳電業（2381），以券商借出金額計，公開發售分別獲29倍及4.2倍超額認購。另據市場消息稱，將於今日公布配售結果的生科新股開拓藥業（9939）公開發售超購逾550倍，凍資額超過1000億元。
移卡上市前已獲騰訊（0700）入股，招股書顯示，移卡完成上市後，騰訊持股將攤薄至3%，至於公司基礎投資者、人力資源行業日企Recruit Holdings將認購此次新股發售的26%股份，投資額最多達5000萬美元（約為3.9億港元），上市後在公司持股約一成。
口罩股海納智能方面，統計4家券商共借出5.202億元。有市場消息指出，海納獲「舖王」鄧成波入飛。
消息稱，鄧成波家族近年在中港兩地均有設安老中心，隨長者人數增長，對一次過衛生用品及製造機需求增加。海納及移卡均將在下周一（5月25日）截止招股。
外媒：網易擬最快6月來港
此外，路透旗下IFR報道，中概股網易計劃最快6月來港第二上市，集資額介乎10億至20億美元（約78億至156億港元）。傳京東亦將在下周尋求通過港交所上市聆訊，最快6月初招股，料6月18日掛牌。據報，京東將集資約30億美元（約234億港元），不引入基礎投資者。