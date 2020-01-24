移卡首日超購120倍 「舖王」認購海納

移卡上市前已獲騰訊（0700）入股，招股書顯示，移卡完成上市後，騰訊持股將攤薄至3%，至於公司基礎投資者、人力資源行業日企Recruit Holdings將認購此次新股發售的26%股份，投資額最多達5000萬美元（約為3.9億港元），上市後在公司持股約一成。

口罩股海納智能方面，統計4家券商共借出5.202億元。有市場消息指出，海納獲「舖王」鄧成波入飛。

消息稱，鄧成波家族近年在中港兩地均有設安老中心，隨長者人數增長，對一次過衛生用品及製造機需求增加。海納及移卡均將在下周一（5月25日）截止招股。

外媒：網易擬最快6月來港

此外，路透旗下IFR報道，中概股網易計劃最快6月來港第二上市，集資額介乎10億至20億美元（約78億至156億港元）。傳京東亦將在下周尋求通過港交所上市聆訊，最快6月初招股，料6月18日掛牌。據報，京東將集資約30億美元（約234億港元），不引入基礎投資者。