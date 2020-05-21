經濟

金管局：虛銀開業進度不一 不設期限

【明報專訊】目前本地已有8家獲發牌的虛擬銀行，當中僅得眾安在線（6060）旗下眾安銀行（ZA Bank）正式開業。被問及其餘虛銀的籌備進度，金管局高級助理總裁劉應彬表示，現時已有5家虛銀進入金管局的沙盒試驗階段，另外兩家尚在籌備中，指虛銀開業進度將視乎銀行本身的業務及產品進展而定，但相信距離試業不會太久，認為系統穩健相對更加重要，當局不會就此設立任何試業期限。

8家獲發牌 當中5家進入沙盒試驗

現時渣打（2888）旗下虛銀Mox、由小米（1810）及尚乘集團合資組成的天星銀行（Airstar Bank），螞蟻金服旗下螞蟻銀行（Ant Bank）、匯立銀行（WeLab Bank），及平保（2318）旗下平安壹賬通銀行已宣布試業。據了解，騰訊（0700）旗下富融銀行（Fusion Bank）亦已進入內部測試階段。

另外，金管局於2018年7月已要求銀行分四階段開放應用程式介面（API），即允許第三方機構連接銀行的內部系統。劉應彬指出，目前首階段「查閱產品和服務資料」及第二階段「接受產品申請」工作順暢，分別已開放了500個及300個API，至於第三及第四階段仍在籌備中，即開放帳戶資訊及財務交易，由於涉及客戶的個人資料及私隱，現時正繼續與機構進行測試討論，期望能於明年推動落實。

金管局昨日發布調查報告，發現平均有86%受訪的香港銀行已經或計劃將金融科技方案應用於金融服務，而最多銀行將應用於個人理財（100%）及投資與財富管理（97%）上。劉應彬表示，銀行應用金融科技有利於提升成本效益及改善盈利。

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