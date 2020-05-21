金管局：虛銀開業進度不一 不設期限

8家獲發牌 當中5家進入沙盒試驗

現時渣打（2888）旗下虛銀Mox、由小米（1810）及尚乘集團合資組成的天星銀行（Airstar Bank），螞蟻金服旗下螞蟻銀行（Ant Bank）、匯立銀行（WeLab Bank），及平保（2318）旗下平安壹賬通銀行已宣布試業。據了解，騰訊（0700）旗下富融銀行（Fusion Bank）亦已進入內部測試階段。

另外，金管局於2018年7月已要求銀行分四階段開放應用程式介面（API），即允許第三方機構連接銀行的內部系統。劉應彬指出，目前首階段「查閱產品和服務資料」及第二階段「接受產品申請」工作順暢，分別已開放了500個及300個API，至於第三及第四階段仍在籌備中，即開放帳戶資訊及財務交易，由於涉及客戶的個人資料及私隱，現時正繼續與機構進行測試討論，期望能於明年推動落實。

金管局昨日發布調查報告，發現平均有86%受訪的香港銀行已經或計劃將金融科技方案應用於金融服務，而最多銀行將應用於個人理財（100%）及投資與財富管理（97%）上。劉應彬表示，銀行應用金融科技有利於提升成本效益及改善盈利。