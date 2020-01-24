經濟

三星原油ETF復增設子基金單位

【明報專訊】三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175）早前暫停基金單位增設，該ETF昨日公布，已經引入數家新的結算經紀，為子基金提供交易、結算及相關服務，因此於今日（21日）起，恢復增設子基金單位。

稱無意購買額外認沽期權

據其更新的章程披露，該ETF除了於5月1日購買共6750份在紐約商品交易所上市，到期日為今年8月20日的9月份WTI期貨合約原油認沽期權外，ETF管理人強調，目前無意使用任何資金，為子基金購買任何額外的原油認沽期權。截至4月29日，購買認沽期權的成本，共佔其資產淨值約2%。

9月10月12月期持倉各佔1/3

該ETF在4月底把持倉全數100%轉至9月份WTI期貨合約後，本月初再把部分持倉轉移至10月及12月份的合約，三者各佔三分之一。昨日ETF管理人表示，在恢復增設後透過把增設申請所得的款額進行投資，以維持目前投資組合的多樣性。管理人相信，分散WTI期貨合約，將降低持有單月WTI期貨合約的集中風險，引入多家新結算經紀，將給予子基金在結算經紀方面有更多選擇，從而加強其營運能力及彈性。據了解，原有結算經紀，仍然繼續運作之中。上月，因紐約期油意外跌至負數，該ETF亦大幅下跌，至今股價仍低迷，昨日收報2.3元，跌0.4%。6月份紐約期油則在本周二結算，沒有再重演負油價，結算價為每桶32.5美元，升2.1%。

相關字詞﹕紐約期油 負油價 油價 三星標普高盛原油ER期貨ETF F三星原油期

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