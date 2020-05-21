經濟

中銀航租「債轉股」 持挪威航空13% 分析：航空業財政壓力大 前景未明

【明報專訊】新冠肺炎疫情對全球航空業打擊極大，昨日有外電報道稱，中銀航空租賃（2588）已經根據挪威航空（Norwegian Air Shuttle ASA）在本月4日的股東大股決議，與挪威航空達成協議，將租賃權轉換成挪威航空共逾3.89億股，佔約12.67%股權，即「以債轉股」。分析人士指出，現時整個航空業均面臨巨大財政壓力，前景未明，不過中銀航空租賃規模較大，料疫後股價反彈快。中銀航空租賃昨收報47.1元，跌3.29%；挪威航空的股價至香港時間昨晚10時暴跌逾三成，低見2.665克朗。

明報記者 葉子晴

本身為廉航的挪威航空昨天在官網承認，在債權人及飛機租賃公司的支持下，終與挪威政府達成貸款協議，由挪威政府提供30億克朗（23.27億港元）貸款擔保。

外電指挪威航空把相當於8.3億美元的債務（約64.74億港元）轉為股份，其中兩家飛機租賃公司Aercap Holdings及中銀航租將持股16%及12.67%。

而挪威航空承諾，在新冠肺炎疫情之後，確保不會完全將手上現金耗盡，但今次疫情較預期長，因此不排除需要更多資金支持營運。

自今年3月起，中銀航租已頻頻向航空公司購入逾60架飛機。除中銀航租之外，本地另有4家上市公司有航空租賃業務，當中包括中國飛機租賃（1848）、國銀租賃（1606）、長實（1113）及新創建（0659）（見表）。

中銀航租3月起 購入逾60架飛機

長實主席李澤鉅在上周表示，旗下飛機租賃業務有一半業務為經營內陸線及短程線的窄體機為主，客戶已簽長約並有如常交租，然而亦有另一半客戶卻向長實查詢能否延長租期，預期該等租約或要重組。

中銀航租規模較大 租約平均20年

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅表示，現時整個航空業，不論是航空租賃或航空公司面臨的財政壓力巨大，更曾有國際機構預期或有30%至50%航企會破產，由於疫情未完，前景仍然未明。

不過，中銀航租由於其規模較大，客戶租約平均長達20年，面對的更多是信用風險，未太擔心其流動性。股價方面，尤璐雅認為，中銀航租主要是受宏觀環境拖累，一旦疫情完結，股價亦能迅速反彈。

另外，中國飛機租賃昨日宣布，與上海茅台融資租賃及中國建設銀行（0939）簽署戰略合作協定，三方將在飛機租賃、航材租賃、國產飛機航空類基金等方面合作，中飛租賃與茅台租賃擬於未來3年內，完成不少於20架飛機的租賃項目合作。

相關字詞﹕中銀航空租賃 航空業 航空公司 新冠肺炎

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