阿里明派成績 疫情下大行普遍看淡

料升幅較上個財年收窄

高盛認為，內地在疫情下3月份的線上零售增幅高於預期，加上阿里在內地數碼經濟體系中多個垂直領域具領先地位，因此仍然看好阿里前景。該行預計，阿里旗下淘寶及天貓的總商品交易額（GMV）在2020財年分別有13%及17%增長，全年收入則為5086.6億元（人民幣．下同），按年增35%。

花旗預計，內地線上零售在3月份的總體復蘇情况好於預期，估計阿里3月銷售額依然會有明顯的同比增長，不過升幅會收窄。該行估計，淘寶及天貓整體的GMV總額按年增長4.8%至1.49萬億元，不過由於阿里在期內推行多項扶助商家措施，料期內佣金收入按年下降9.8%至133億元。

內地零售勝預期 抵消部分跌幅

大摩估計，2020財年第四季核心收入或因疫情出現而放緩，不過由於國內3月的零售表現好過預期，因此抵消部分跌幅。不過，除核心業務外，其他業務板塊或因疫情迎來較大的虧損，料數字媒體及娛樂業務方面，季度虧損為36億元；創新項目方面，虧損為24億元。

中金認為，基於疫情爆發，下調阿里國際電商平台（如Lazada、Kaola等）收入增長至8%。該行又認為，創新項目如網上辦公平台釘釘在疫情下似乎掀起熱潮，但目前尚未能有效獲取盈利。