經濟

兩會前夕港股偏軟 騰訊U盤急彈

【明報專訊】在兩會召開前夕，中港股市一同偏軟。恒指早上輕微高開後，一度升126點，最高見24,515點，不過市場觀望氣氛濃厚，恒指早市掉頭向下，最多跌73點。及後全日在24,300點附近波動，上下波幅只有200點。恒指收報24,399點，升11點，國指收報9898點，升14點，主板成交1016億元，為一周新低。

物管回吐 鑫苑保利跌近5%

指數悶局，板塊則各有表現，騰訊（0700）在午後開始向上，U盤（收市競價時段）的升幅達2.2元，全日收報440元，升2.33%，為帶動恒指上升最多的藍籌。

多隻科技股昨日亦做好，瑞聲科技（2018）升6.82%，為升幅最大藍籌。具染藍概念的美團（3690）升2.15%，收市後公布季績的小米（1810）亦升1.11%。

早前熱炒的物管股回吐，鑫苑服務（1895）跌4.88%，保利物業（6049）跌4.89%，中海物業（2669）跌3.55%。

中資電訊股走弱，中國聯通（0762）跌3.65%，為跌幅最大藍籌，中國移動（0941）和中國電信（0728）分別跌1.84%和1.59%。此外，匯控（0005）和渣打（2888）分別跌2.54%和2.32%。恒指夜期昨晚向好，晚上11時半報24,619點，高水219點。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，近期市場缺乏明確方向，預期股市未來仍會在23,700點至24,800點上落。

分析：兩會留意科技內需股

市場普遍預期兩會有國策發展雲計算、大數據等科技產業，利好科技股走勢，不過沈慶洪認為發展新經濟是既有國策，即使兩會是否有相關政策，科技股都是市場投資主題。

他認為兩會或有政策提高內需，內需股因此可受惠。

上 / 下一篇新聞

The Campton均呎1.64萬 市區4年新低 較去年底同區新盤跌兩成 首批開放式折實484萬起
The Campton均呎1.64萬 市區4年新低 較去年底同區新盤跌兩成 首批開放式折實484萬起
周末12新盤推售588伙 逾半年最多
周末12新盤推售588伙 逾半年最多
康怡本月暫錄28宗成交 按月升逾倍 近5年最旺
康怡本月暫錄28宗成交 按月升逾倍 近5年最旺
3月私宅動工量685伙「破蛋」
3月私宅動工量685伙「破蛋」
小米首季少賺三成 投資估值拖累 海外佔收入比重達五成 料印度業務次季受壓
小米首季少賺三成 投資估值拖累 海外佔收入比重達五成 料印度業務次季受壓
聯想全年多賺11% 疫情打擊移動業務
聯想全年多賺11% 疫情打擊移動業務
阿里明派成績 疫情下大行普遍看淡
阿里明派成績 疫情下大行普遍看淡
中銀航租「債轉股」 持挪威航空13% 分析：航空業財政壓力大 前景未明
中銀航租「債轉股」 持挪威航空13% 分析：航空業財政壓力大 前景未明
三星原油ETF復增設子基金單位
三星原油ETF復增設子基金單位
金管局：虛銀開業進度不一 不設期限
金管局：虛銀開業進度不一 不設期限
移卡首日超購120倍 「舖王」認購海納
移卡首日超購120倍 「舖王」認購海納
港鐵：未來6年推16項目涉2.2萬伙
港鐵：未來6年推16項目涉2.2萬伙
內地LPR維持不變 觀望兩會政策指引
內地LPR維持不變 觀望兩會政策指引
王傳福卸任比亞迪汽車董事長 何志奇接任
王傳福卸任比亞迪汽車董事長 何志奇接任
諾華誠信擬投標信貸資料庫 開始接駁13銀行 正待銀公時間表
諾華誠信擬投標信貸資料庫 開始接駁13銀行 正待銀公時間表
凱龍瑞基金3.5億沽上環商廈8層
凱龍瑞基金3.5億沽上環商廈8層
fb攻網店挑戰亞馬遜 股價新高 支援第三方電商軟件 變身購物平台
fb攻網店挑戰亞馬遜 股價新高 支援第三方電商軟件 變身購物平台
英首發負收益國債 料年底實施負利率
英首發負收益國債 料年底實施負利率
勞斯萊斯擬全球裁9000人
勞斯萊斯擬全球裁9000人
股神墮騙局損失55億
股神墮騙局損失55億
張兆聰：跟着資金走 買大型科技股
張兆聰：跟着資金走 買大型科技股
劉宇亮：兩會開幕 新基建股當炒
劉宇亮：兩會開幕 新基建股當炒
李曉佳：電子支付「困獸鬥」 考驗TNG
李曉佳：電子支付「困獸鬥」 考驗TNG
趙海珠：與華貿易關係緊張 澳元料受壓
趙海珠：與華貿易關係緊張 澳元料受壓
技術取勝：IGG倘破高位上試6元
技術取勝：IGG倘破高位上試6元
永明：八成在家工作受訪者 見少咗上司感快樂
永明：八成在家工作受訪者 見少咗上司感快樂
屈臣氏賣長實英國啤酒
屈臣氏賣長實英國啤酒
劉思明：醫療醫藥受捧 石藥轉強可吼
劉思明：醫療醫藥受捧 石藥轉強可吼
周顯：張華峰曾當電影男主角？
周顯：張華峰曾當電影男主角？
湯文亮：因維穩縮水的失業率
湯文亮：因維穩縮水的失業率
資深分析員解讀新地長實舉動 晨星鍾允：樓價止跌 龍頭地產股抵買
資深分析員解讀新地長實舉動 晨星鍾允：樓價止跌 龍頭地產股抵買
彭博黃智亮：長實低價中標 反映其他發展商審慎
彭博黃智亮：長實低價中標 反映其他發展商審慎