兩會前夕港股偏軟 騰訊U盤急彈

物管回吐 鑫苑保利跌近5%

指數悶局，板塊則各有表現，騰訊（0700）在午後開始向上，U盤（收市競價時段）的升幅達2.2元，全日收報440元，升2.33%，為帶動恒指上升最多的藍籌。

多隻科技股昨日亦做好，瑞聲科技（2018）升6.82%，為升幅最大藍籌。具染藍概念的美團（3690）升2.15%，收市後公布季績的小米（1810）亦升1.11%。

早前熱炒的物管股回吐，鑫苑服務（1895）跌4.88%，保利物業（6049）跌4.89%，中海物業（2669）跌3.55%。

中資電訊股走弱，中國聯通（0762）跌3.65%，為跌幅最大藍籌，中國移動（0941）和中國電信（0728）分別跌1.84%和1.59%。此外，匯控（0005）和渣打（2888）分別跌2.54%和2.32%。恒指夜期昨晚向好，晚上11時半報24,619點，高水219點。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，近期市場缺乏明確方向，預期股市未來仍會在23,700點至24,800點上落。

分析：兩會留意科技內需股

市場普遍預期兩會有國策發展雲計算、大數據等科技產業，利好科技股走勢，不過沈慶洪認為發展新經濟是既有國策，即使兩會是否有相關政策，科技股都是市場投資主題。

他認為兩會或有政策提高內需，內需股因此可受惠。