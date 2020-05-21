聯想全年多賺11% 疫情打擊移動業務

停工影響 上季收入跌一成

主席楊元慶在媒體電話會上表示，新冠肺炎疫症爆發下，拖累集團上季收入，現時內地工廠已悉數復工，而且在家工作有利個人電腦（PC）以至數據中心需求。

聯想開市前公布業績，開市後早段曾大升逾8%，惟午後沽壓強勁，最終收報4.35元，跌0.7%。聯想整個財年PC和智能設備收入按年增長3.6%，達到創紀錄的398.59億美元。移動及數據中心業務收入分別按年下降19.2%及8.7%，至52.18億及55億美元。

疫情衝擊聯想第四季收入，其中移動業務收入更按年大跌46%，楊元慶稱，主要生產手機的武漢工廠停頓，影響手機業務收入，但現時內地工廠已百分百復工，並已招聘足夠人手。

昨早段大升8% 倒跌收場

聯想上季戰略性採購零件應付未來訂單，楊元慶表示，現時部分部件供應仍然頗為緊張，但近月情况逐漸改善，相信下季零件供應將不成問題，並足以應付PC以及數據中心的爆發性增長。

摩根大通發表報告指，聯想上季盈利勝預期，個人電腦業務錄得強勁盈利，抵消手機及數據中心業務的虧損，上季融資成本按季下降，經營現金流量按年顯著改善，緩解市場對高負債比率擔憂，預計業積刺激聯想股價，對其6月季度表現樂觀，但對於下半年依然有所擔憂，包括在家工作概念被炒作後，其PC勢頭能否維持等。