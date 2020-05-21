小米首季少賺三成 投資估值拖累 海外佔收入比重達五成 料印度業務次季受壓

明報記者 李哲毅

小米首季智能手機收入約303.25億元，按年增長12.3%，銷量約2920萬部，按年增長4.7%，全球智能手機平均售價（ASP）按年上升7.2%至1038元，當中內地市場ASP升18.7%， 境外市場ASP升13.7%。物聯網（IoT）與生活消費產品部分收入為129.84億元，按年增加7.8%；互聯網服務收入約59.01億元，按年增長38.6%。

分析料疫情下手機收入無增長

小米指，隨着內地疫情逐漸緩解，主要產品在首季末的銷售表現已回到疫情前水平，目前中國市場供應端復工復產順利，線下客流逐漸恢復，需求端反彈趨勢明顯，內地手機銷量在3月起已逐漸回復至正常水平；智能電視出貨量也大幅回升。

事實上，小米期內純利倒退，主要由於首季投資估值收益按年大減86.8%至3.48億元，若按非國際財務準則，經調整淨利潤則按年上升逾一成。截至3月底，小米投資超過300家公司，總帳面價值達323億元，按年增長11.4%。

稱印度逐步解封 生意回復60%

近年小米搶攻印度市場，小米今年首季境外市場收入約248億元，按年增長47.8%，佔總收入的五成，是集團境外收入貢獻佔比首次達到一半。不過，小米總裁、代理首席財務官王翔表示，印度自3月25日起實施封城措施，當地所有線上線下銷售點以至生產基地均需關閉，對集團3月至4月間在印度的銷售額產生很大影響，但隨着當地兩星期前逐步解封，消費者需求明顯反彈，走勢與之前內地市場相似，現時回復至正常水平的60%，惟公司仍對未來疫情走勢持謹慎態度，印度次季表現仍要視乎5月、6月情况。王翔表示，其他境外市場的限制措施出現不同程度放寬趨勢，歐洲市場銷售也開始復蘇。

券商：業務想像空間遜同業

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，小米首季表現不俗，而印度作為小米重要海外市場，當地封城近個半月，即使在次季餘下時間出現爆發性增長，但能否能彌補銷售空白期仍屬未知之數。阮子曦認為，相較「ATMX」其他成員，小米業務想像空間較弱，估計業績對股價的刺激作用輕微。