3月私宅動工量685伙「破蛋」

首季私宅動工10年新低

今年3月份動工的私宅包括西環卑路乍街34號（342伙）、西半山西摩道4A至4P號（172伙）、灣仔永豐街21至31號（36伙），以及大埔大埔滘（135伙）的一個項目。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年初新冠病毒疫情，以及施工淡季影響下，首季動工相當緩慢，但預料今年不少私宅項目可望於年內陸續開展，加上發展商利用自身土儲開展的其他項目，初步估計2020年全年動工量達1.1萬至1.2萬伙水平，實際情況則尚需視乎次季及下半年項目動工恢復進度而定。

華懋何文田站2期批建4幢26層住宅

另屋宇署於3月共批出18份建築圖則，包括6項住宅及商住發展、5項商業發展等，其中華懋投得的港鐵（0066）何文田站2期項目，獲批建4幢26層高（在4層低層地下1層地庫之上）住宅，涉及63.93萬方呎樓面。英皇（0163）旗下英皇駿景酒店原址、跑馬地宏德街1號，則批建1幢25層高（在兩層地庫之上）住宅，涉及樓面約5.78萬方呎。另西半山寶珊道8號，亦獲重建成1幢20層高（在4層基座之上）住宅，涉及樓面10.52萬方呎。據悉，項目由新地（0016）郭氏家族及恒生銀行創辦人之一何添家族共同持有。

非住宅項目方面，資本策略（0497）、永泰（0369）與市建局合作的中環結志街、嘉咸街、威靈頓街、吉士笠街項目，將建成1座27層高及1座32層高（在4層基座及兩層地庫之上）商業及酒店，涉及42.71萬方呎樓面。