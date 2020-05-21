經濟

康怡本月暫錄28宗成交 按月升逾倍 近5年最旺

【明報專訊】二手市場旺勢延續，大型屋苑成交量顯著上升。鰂魚涌康怡花園本月至今20天已錄28宗成交，交投量不但較上月全月12宗急增逾1倍，按月計更創近5年新高。同時，荔枝角美孚新邨本月亦已錄得39宗，成交量則創逾一年新高。

美孚本月暫錄39宗 逾一年新高

十大屋苑之一的康怡花園交投暢旺，中原地產首席分區經理楊文傑表示，屋苑本月暫錄28宗成交，預料全月則約有40宗。而屋苑新一宗成交位於P座低層4室，實用490方呎，屬2房則王間隔，最新以948萬元市價易手，實呎19,347元。原業主於2005年9月以270萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利678萬元或2.5倍。

逸峰開放式實呎15521元破頂

美孚新邨本月暫錄39宗成交，為自去年3月錄得48宗後近14個月的按月成交量高位。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，屋苑新一宗成交位於8期百老匯街110號中高層C室，實用977方呎，3房1套間隔，以1368萬元成交，實呎14,002元；原業主2009年7月以530萬元購入，帳面賺約838萬元或約1.6倍。

此外，市場消息指，粉嶺逸峰3座高層F室，新近以506萬元成交。單位實用326方呎，屬開放式間隔，呎價15,521元，創項目標準戶呎價新高，亦為同類型單位造價新高。屋苑對上標準戶呎價紀錄為去年7月成交的3座中層F室，單位面積間隔與上述成交單位相同，當時成交價為493萬元，實呎15,169元。原業主2017年4月428萬元購入，帳面獲利78萬元或18%。

伍冠流年半統一荃中半契樓業權

另外，有「凶宅大王」之稱的另類物業投資者伍冠流，於2018年以100萬元購入荃灣中心高層兩房戶無契單位一半業權後，近日再斥250萬元購入餘下半份，成功統一單位業權。該單位為屋苑昆明樓高層C室，面積329方呎，屬2房間隔，伍氏以250萬元購入餘下一半業權，以同類戶一半業權市值計，雖屬市價，但比兩年前高1.5倍，即伍氏以總價350萬購入整個單位。原業主1996年123萬元購入，由兩人聯名持有，惟其中一人2008年將其半份業權加按，並於翌年破產，至2018年推出拍賣，但因不到價而收回，其後由伍氏購入。

相關字詞﹕荃灣中心 凶宅大王 伍冠流 逸峰 康怡花園 美孚新邨

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