經濟

周末12新盤推售588伙 逾半年最多

【明報專訊】樓市轉趨熾熱，多個樓盤相繼推出，令本周末新盤市場至少有588個新單位推出市場，料為超過半年來最多新盤單位推出的周末（見表）。其中恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸周日將進行首輪開售涉88伙，而永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿周六亦首輪開售，涉及26伙。

綜合一手市場，本周末兩日將至少有12個樓盤有新單位銷售，涉及至少588伙，為去年10月後最多。今次推售的項目，最矚目有新地（0016）先前已公布周六首輪開售200個單位的天水圍Wetland Seasons Park第2期，項目暫收逾7000票，超額34倍。

利奧坊．曦岸周日首輪賣88伙

恒地昨亦公布利奧坊．曦岸銷售安排，項目周日首輪開售88個單位，包括70伙1房戶及18伙開放戶，實用面積197至257方呎，折實售價約463.8萬至648.8萬元，折實實呎22,692至25,346元，以定價計，整批單位市值約5.57億元。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，目前接獲認購登記已有約300個，超額逾兩倍。

此外，永義日前以折實平均實呎2.98萬元首推30伙的九龍塘延文禮士道新盤雋睿，亦已上載銷售安排，本周六首輪發售26伙，本周五（22日）截止認購登記。市場消息指，雋睿暫收約30票，足額認購。剛過去周日（5月17日）首輪銷售、並累沽約220伙的永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，推出108伙於周日（5月24日）以發價單形式推售108伙，另有53伙則於下周一（5月25日）起以招標形式出售。

另早於2018年11月推售的碧桂園（2007）、宏安地產（1243）旗下馬鞍山泓碧昨亦上載銷售安排，除獨立屋外，餘下全數115伙周日起發售，其中49伙以發價單形式推出，另66伙則於周日至8月19日期間每日招標及截標。

英皇半山捌號最快今開價

另英皇（0163）西半山摩羅廟街半山捌號，涉及99伙，項目已上載樓書，單位實用181方呎起，樓花期為10個月。樓盤最快今日開價及收票，示範單位亦於即日起開放。該集團旗下堅尼地城爹核士街24至26A號項目，共提供57伙，戶型由開放式至2房，連同同系的壽臣山洋房項目、青山公路大欖洋房項目畔海，上述三盤有機會第三季齊推。

相關字詞﹕泓碧 半山捌號 Wetland Seasons Park第2期 雋睿 利奧坊‧曦岸 新盤推售

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