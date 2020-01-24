經濟

The Campton均呎1.64萬 市區4年新低 較去年底同區新盤跌兩成 首批開放式折實484萬起

【明報專訊】本月迄今整體一手成交直撲1100宗之際，新盤推售攻勢浪接浪。萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，以折實平均實呎16,411元首推94伙，相關呎價是繼土瓜灣喜築、深水埗南昌一號於2016年9月及10月，同樣以折實平均實呎1.5萬餘元推出後，近4年來首批折實均呎最廉宜的市區新盤，開放式單位折實入場費約484萬元起，今日起開放設於尖沙嘴的示範單位。

8日內第四個全新盤開價

單位總數467伙、樓花期長約1年的The Campton，是市場過去8日來，繼新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期、永義（1218）九龍塘雋睿、恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸後，第四個開價的全新盤。

The Campton首張價單涉及94伙，提供最高16%直減折扣，整批折實平均實呎16,411元，除比去年12月同區恒大（3333）恆大‧睿峰首批折實均呎2.23萬元低逾兩成外，更是繼麗展（0488）2016年9月以折實平均1.53萬元推出喜築，以及恒地（0012）同年10月以折實均呎1.54萬元推出南昌一號後，近4年來首推折實平均呎價最廉宜的市區新盤。

萬科4年前呎價4249元奪地皮

翻查資料，萬科香港2016年2月以13.06億元、每方呎樓面地價4249元，貼近當時市場估值下限奪得上述福榮街、營盤街與福華街交界地皮，意味發展商有條件以較高「性價比」的價錢，推出首批單位。

今起開放示位 需網上預約

業界估計，The Campton稍後加推單位，將有2%至3%提價空間。萬科香港執行董事周銘禧表示，The Campton首推94伙，實用面積由287至539方呎，涵蓋11伙開放式戶、27伙1房戶及56伙2房戶，扣除最高16%直減折扣後，單位折實價介乎484.1萬至877.8萬元，折實實呎14,288至18,526元，整批單位折實價計市值逾6.7億元。

當中入場費最低的單位為5樓M室，屬開放式戶型，實用287方呎，折實價484.1萬元，折實實呎16,868元。

首推94伙 折實實呎1.43萬起

The Campton提供的即供付款折扣為11%，而建築期付款折扣為7%，買家可先付樓價5%，其餘95%可於明年項目入伙時上會。另發展商亦提供最高八成一按，還款期最長25年，息率為P減2.6厘（P以5.25厘計）。另The Campton設於尖沙嘴天文臺道的示範單位，今天起正式對外開放，惟參觀人士須網上登記預約睇樓，發展商亦會預留小量現場候補名額。

明報記者 林可為

相關字詞﹕南昌一號 喜築 上源 萬科香港

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