惠理中國大陸焦點基金：看好消費升級科技行業股

目前為止，中國的財政刺激政策較其他國家更為穩健和溫和，未來財政政策的彈藥亦較充足，在全球各大央行開啟量化寬鬆之際，中國央行的貨幣政策較為克制，人民幣有機會升值，從而提高人民幣資產的吸引力。由於各國紛紛救市，市場充斥着充足的流動性，全球負利率資產規模日漸擴大。當疫情受控之後，投資者將重返市場。中國作為全球少數能夠提供長期可持續結構增長的市場之一，有機會為投資者提供較佳的戰略投資機遇。

看好危機中可保持正常經營公司

目前恒生中國企業指數和恒生指數的市盈率和市淨率均低於2008年全球金融危機時水平，但同時中國內地企業的基本面和增長前景依然穩健。惠理高級基金經理余辰俊表示，即將召開的「兩會」，可能會發放新冠狀病毒肺炎已經得到有效控制的重要信號。他預計兩會期間將會有更多的財政刺激政策出台，並將給予明確的經濟增長目標，將有助於進一步刺激中國經濟的發展，並提振投資者的信心。其中，他管理「中國大陸焦點基金」現金水平只有3%，因為發掘到不少有潛力的股份，其中看好行業包括互聯網經濟、新能源汽車、5G新時代、製造業升級及醫療健康。

「我們秉承由下而上的選股策略，看好主要由內需帶動的板塊，以及參與結構增長領域的公司。此外，在此次公共衛生危機中依然可以保持正常經營，並且有長期抵禦風險能力的公司亦受到青睞」他指出。基金選股較為集中，現時基金組合只有40多隻股份，同時不會跟隨指標企業比重配置，也說明基金組合中阿里巴巴（9988）比重大過騰訊（0700），因為前者估值吸引，騰訊只是因為疫情減少外出活動，而令玩家遊戲時間大大加長，可望帶動遊戲業收入。他表示疫情後遊戲時間將會回復正常。

貿易戰增加中國經濟不確定因素

惠理亞太區分銷業務主管曾德明表示，中國目前面臨失業率上升、出口衝擊的影響，未來實現V形復蘇的可能性也較小，更可能是U形復蘇或者W形復蘇。中國今年的失業率可能會大幅增長，鑑於西方消費者的消費減少，中國出口企業也面臨着訂單大幅減少的嚴峻形勢。中國經濟前景向好的趨勢並沒有改變，不過新冠疫情的衝擊、中美貿易戰等，使得中國經濟的復蘇之路在今年呈現不確定性。明年則擔心通脹風險。

雖然，華為事件令中國手機行業受到挑戰，但在好的一方面來看，這或逼使中資企業提高技術，以往多數芯片依賴美國提供，一旦供應被切斷，自家技術及研發都要提升，故相信中國在科技行業自家研發會跨出一大步。看淡保險及銀行行業前景，因保險屬消費行業，在經濟不明朗情况下，保險銷售會減慢，而擔心銀行壞帳會上升，盈利自然受到影響。

中國人口質素提升 有利科技發展

早前惠理發表報告亦指出看好中國前景是由於中國新生人口世界佔比較高，且教育水平和人口素質的提升可以有效抵消人口老齡化的消極影響。全球千禧一代總人口的40%生活在中國和印度，千禧一代是供給、需求、生產力和創新的最大來源之一。中國人口素質不斷提升，每年有1160萬大學畢業生進入勞動市場工作，美國每年只有370萬，日本則不足100萬。至2030年，全球STEM（科學、技術、工程和數學）領域畢業生總數的60%將來自於中印兩國，表明中國將愈來愈有能力主導科技發展，這也是投資者對中國經濟前景保持樂觀的重要原因。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]