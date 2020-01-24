淘大連天台戶 實呎21190元破頂

原業主持貨兩年實蝕一成

不過原業主2018年2月以498萬元購入，持貨僅兩年多，帳面雖賺14.8萬元，惟須付樓價10%的額外印花稅，加上釐印及佣金等，預料實蝕約60萬元或約12%。與此同時，灣仔壹環新近有開放式單位業主蝕讓離場。

中原分行市務經理司徒榮華表示，壹環高層B室，實用面積320方呎，屬開放式間隔，望山景，以800萬元成交，實呎25,000元。原業主2012年8月859萬元購入，持貨8年，帳面已蝕59萬元或7%，若連同購入稅項及其他雜費計，預料實蝕約99萬元或12%。

壹環開放式戶800萬沽 8年實蝕百萬

另外，土地註冊處資料顯示，太子曉珀一個實用793方呎高層A室，屬3房間隔，於本月以1745萬元售出，實呎2.2萬元；原業主2015年以1770萬元購入，持貨5年，帳面蝕25萬元，若連使費計料實蝕逾100萬元或約5%。