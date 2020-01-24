經濟

香港地產

淘大連天台戶 實呎21190元破頂

【明報專訊】二手市場繼續升溫，九龍灣指標屋苑之一的淘大花園有特色戶於疫市下以破頂價易手。中原區域營業經理賴仲軒表示，淘大花園L座一伙頂層連天台特色戶，實用面積242方呎，屬開放式間隔，連約200呎天台，外望山景。原業主最初開價538萬元放盤，最終以512.8萬元易手，實呎21,190元，呎價創屋苑歷史新高。資料顯示，對上紀錄為P座中高層4室，實用322方呎，於去年6月以678萬元易手，實呎21,056元，新成交呎價則再高出0.6%。

原業主持貨兩年實蝕一成

不過原業主2018年2月以498萬元購入，持貨僅兩年多，帳面雖賺14.8萬元，惟須付樓價10%的額外印花稅，加上釐印及佣金等，預料實蝕約60萬元或約12%。與此同時，灣仔壹環新近有開放式單位業主蝕讓離場。

中原分行市務經理司徒榮華表示，壹環高層B室，實用面積320方呎，屬開放式間隔，望山景，以800萬元成交，實呎25,000元。原業主2012年8月859萬元購入，持貨8年，帳面已蝕59萬元或7%，若連同購入稅項及其他雜費計，預料實蝕約99萬元或12%。

壹環開放式戶800萬沽 8年實蝕百萬

另外，土地註冊處資料顯示，太子曉珀一個實用793方呎高層A室，屬3房間隔，於本月以1745萬元售出，實呎2.2萬元；原業主2015年以1770萬元購入，持貨5年，帳面蝕25萬元，若連使費計料實蝕逾100萬元或約5%。

相關字詞﹕二手成交 曉珀 壹環 淘大花園

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