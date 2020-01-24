經濟

香港地產

Wetland 2期加推123伙 周六首輪售200伙

【明報專訊】一手市場百花齊放，多盤齊發，帶動樓市氣氛。新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park（簡稱Wetland）第2期昨日以折實平均實呎12,639元再加推123伙，並同時公布本周六首輪發售200伙，佔3張價單合共333伙的六成。

新地代理總經理胡致遠表示，首批銷售的200伙戶型由兩房至三房，折實價490.38萬元起，折實市值約13.5億元，首輪銷售將於明天截止登記。據悉，項目過去5日已接獲逾6000個認購登記，按首輪發售200伙計，超額逾29倍。

The Campton最快今開價 首批料涉94伙

至於一年樓花期的內房萬科香港長沙灣The Campton，最快今日公布首張價單，集團執行董事周銘禧指出，首批將推出不少項目總數467的兩成、即94伙，定價將參考九龍區同等質素的一手及二手屋苑。項目昨日亦首度向傳媒開放3個交樓標準示範單位，其中3房示範單位參照28樓B室，實用657方呎，設傳統梗廚，附有德國品牌家電。浴室則採乾濕分離設計，將洗手盆、淋浴間及座廁以門分隔成3個獨立空間，可供多人同時使用。另設有1房及2房示範單位，並最快於明天向公眾開放，可望本月內開售。

本月新盤暫售逾1050伙

本月新盤市場暫錄逾1050伙，其中，永泰地產（0369）旗下屯門掃管笏OMA by the Sea自剛過去周日作首輪推售後，至今累沽217伙，佔可供發售單位逾八成。同系的沙田九肚澐灃，昨日亦售出3座5及6樓B室複式戶，實用2172方呎，4房雙套房間隔，附設409方呎平台及791方呎天台，連同一個車位，成交價8199.2萬元，實呎37750元。此外，2015年8月開售的恒地（0012）馬鞍山迎海．駿岸，相隔逾半年後，昨日再錄3宗成交，3伙同為實用1454方呎的8座A室四房戶，成交價由2336.8萬元至2633.8萬元，實呎16071至18114元，共套現7330.6萬元。

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