經濟

香港地產

劉嘉玲4400萬沽蔚然 賭王女婿「首置」承接

【明報專訊】雖然影帝梁朝偉持有的土瓜灣高山道地舖數年間大幅貶值，不過，其妻劉嘉玲上月卻以4400萬元把西半山蔚然一個3房單位售予何鴻燊女婿陳子聰，持貨9年帳面獲利近500萬元。

土地註冊處顯示，上述單位為蔚然高層C室，實用1301方呎，3房間隔，上月底以4400萬元易手，實呎33820元，與去年8月低10層同面積C單位成交價相同。原業主2011年透過公司名義以3909萬元購入，當年簽署買賣合約為影星劉嘉玲（LAU KA LING CARINA)，但亦有傳單位實際由天后王菲持有，帳面獲利491萬元，賺幅約12％。至於單位新買家則為賭王何鴻燊女婿、何超儀丈夫、前藝人陳子聰（CHAN CONROY CLEMENT），陳子聰今次是以首置名義入市，只需付樓價4.25%、即187萬元印花稅。

羅啟瑞女2400萬購帝豪閣3房戶

事實上，西半山豪宅獲不少名人追捧，土地註冊處資料顯示，帝豪閣C座高層3室，實用1002方呎，3房間隔，本月初以2400萬元易手，實呎23952元，登記買家為羅寶瑤(LO BO YIU OLIVIA)，與鷹君集團（0041）家族成員、新福港集團主席羅啟瑞二女羅寶瑤中英文名相同，料為同一人。原業主2010年1308萬元購入，帳面獲利1092萬元或83%。

黃錦康2239萬沽御金2伙 9年賺近三成

另市場消息指出，美聯集團前副主席黃錦康剛以2239萬元售出油麻地御金‧國峯2座低層C、D室兩個單位，實用面積共1206方呎，實呎18566元，黃2011年底以共1753.3萬元購入上述兩伙，持貨9年帳面獲利485.7萬元或28%。

相關字詞﹕名人沽貨 名人入市 黃錦康 羅寶瑤 陳子聰 王菲 劉嘉玲

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