恒地大角嘴舊樓申強拍 估值3.9億

另有財團就深水埗醫局街227至233號（單號），向土審申請強拍，地盤約4200方呎，財團持有醫局街227及229號共80.56%業權、而231及233號則持有83.33%業權，預計將重建作商住物業，樓面約3.78萬方呎。項目估值約1.63億元，每呎樓面地價約4300元。

興勝南豐申柴灣德昌廣場活化

此外，興勝創建（0896）新近與南豐就柴灣利眾街14至16號德昌廣場申請活化。據城規會文件顯示，工廈的地盤面積1.05萬方呎，興勝等申請放寬地積比率20%至14.4倍，擬重建1幢28層工業樓宇，總樓面約15.14萬方呎。土地註冊處顯示，興勝等去年7月以9.48億元向德昌電機（0179）購入上述工廈，以物業總樓面面積約9.5萬方呎計，平均呎價約9929元。