恒地大角嘴舊樓申強拍 估值3.9億

【明報專訊】受疫情影響下，土地審裁處積壓大批強拍申請，其中包括熱中於舊樓併購的恒基地產（0012），新近亦有項目遞交強拍申請。根據土地審裁處文件顯示，申請強拍項目為大角嘴道177至191號（單號），項目現為4幢6層樓高的物業，樓齡63年，恒地持有該4幢物業的業權介乎80.56%至91.67%，計劃透過強拍統一業權做重建。上述項目地盤面積8995方呎，以9倍地積比發展計，重建樓面約8.1萬方呎，項目估值3.932億元，即每方呎樓面地價約4800元。據悉，項目將發展為恒地利奧坊系列的第7期。
另有財團就深水埗醫局街227至233號（單號），向土審申請強拍，地盤約4200方呎，財團持有醫局街227及229號共80.56%業權、而231及233號則持有83.33%業權，預計將重建作商住物業，樓面約3.78萬方呎。項目估值約1.63億元，每呎樓面地價約4300元。
興勝南豐申柴灣德昌廣場活化
此外，興勝創建（0896）新近與南豐就柴灣利眾街14至16號德昌廣場申請活化。據城規會文件顯示，工廈的地盤面積1.05萬方呎，興勝等申請放寬地積比率20%至14.4倍，擬重建1幢28層工業樓宇，總樓面約15.14萬方呎。土地註冊處顯示，興勝等去年7月以9.48億元向德昌電機（0179）購入上述工廈，以物業總樓面面積約9.5萬方呎計，平均呎價約9929元。