經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：股神部署退休 巴郡變盈富

【明報專訊】巴菲特最近的動作，除了沽出航空股外，還狂沽了摩根大通和高盛這兩家投行的股票。

首先，近年巴郡的許多做法，有點像要把它變成半個盈富基金（2800）之類，不過是把藍籌股再經過一輪嚴格的篩選，令到它可以跑贏指數。這原因很簡單，應該是為芒格和巴菲特的退休部署。

其次，摩根大通和高盛這兩家投行代表了什麼？它們代表了全球化，皆因美國投資世界，就是經過那幾家國際性的投行。從這行動得知，巴菲特不看好未來的全球化發展，這證明了，特朗普和美國政府很可能是動了真格，要把美國從全球化中退出。

不看好全球化發展 看透政局

巴菲特究竟會不會看錯市？當然會，但這得看看是在什麼範疇。要知道巴菲特和巴郡其實是很政治的，它的很多投資均和全球化有關，而他當年收購了《華盛頓郵報》，當然不止為了利潤，而是看中了其在華府的影響力，這影響力直接影響到巴菲特的生意。

換言之，我認為，巴菲特在政治方面的判斷，應有九成以上的準確，皆因他在華府有非常強大的內線。

為了寫本文，我略看了一看連登討論區對於巴菲特的評論，居然是十居其九、幾乎是一面倒的負評。要知道，巴菲特在香港投資界的評價一向正面，我絕想不到他在年輕一輩中，形象會急跌到這個地步。至於我對此的看法，則是他的確大幅跑輸大市，但這是他從進取基金，變成保守的「半盈富基金」的必然後果，皆因先前的溢價會漸漸消失，影響了股價。但這恰好證明了巴菲特的聰明絕頂，明白進退之道。

[周顯 投資二三事]

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